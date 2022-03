Sonic 2 : focus sur la scène post-générique

« Sonic 2 » est sorti ce mercredi 30 mars 2022 dans les salles françaises. Comme beaucoup de blockbusters contemporains, « Sonic 2 » comprend lui aussi une scène post-générique, qui va ravir les fans du petit hérisson bleu.

Sonic 2 : le hérisson est de retour

En 2020, la Paramount dévoile sa première adaptation cinématographique de Sonic. Sobrement intitulée Sonic, le film, l’œuvre est réalisée par Jeff Fowler, qui signe ici son premier long-métrage derrière la caméra. Il avait par le passé notamment travaillé comme directeur des effets spéciaux sur Max et les Maximonstres. Notamment porté par James Marsden et Jim Carrey, Sonic s'était fait une belle place au box-office de l'année 2020, assombrie par la pandémie de la COVID-19 et la fermeture récurrente des cinémas. Avec ses 319 millions de dollars de recettes (pour un budget de 85 millions), Sonic est le 6ème film qui a rapporté le plus d'argent cette année-là.

Sonic 2 ©Paramount Pictures

Forcément, forte de ce succès, la Paramount s'est lancée dans la production d'une suite. Depuis le mercredi 30 mars 2022, les fans du hérisson bleu peuvent ainsi découvrir Sonic 2. James Marsden et Jim Carrey sont de retour, tandis que Sonic croise la route d'autres personnages issus de l'univers des jeux vidéo comme Tails et Knuckles.

On décrypte la scène post-générique

Comme beaucoup de blockbusters modernes, Sonic 2 gratifie son public d'une scène post-générique. Marvel Studios a répandu cette pratique, qui prend forme dans pratiquement toutes les licences hollywoodiennes. Évidemment, la suite de cet article va contenir des spoilers pour les spectateurs qui n'ont pas encore vu le film. À la fin du récit, alors que Sonic et ses amis ont défait le Dr Robotnik, un nouveau personnage très célèbre auprès des gamers fait son apparition dans la séquence post-générique.

En effet, après le générique, une séquence additionnelle prend place sur le champ de bataille. Un commandant de l'armée précise que le corps de Robotnik n'a pas été retrouvé, ce qui laisse évidemment suggérer son retour dans Sonic 3. Puis, une jeune soldat évoque ensuite la mise en chantier d'un projet top secret il y a plusieurs décennies. Elle affirme que ce mystérieux projet vient d'être activé. Son commandant comprend immédiatement de quoi il s'agit, et énonce le nom du projet : Shadow. Puis la caméra s'en va et dévoile alors le célèbre Shadow en chair et en os.

Shadow - Sonic 2 ©Paramount Pictures

C'est qui Shadow ?

Shadow, dont le design ressemble fortement à celui de Sonic, possède un pelage noir et rouge. Il apparaît pour la première fois dans le jeu Sonic Adventure 2 en tant que némésis de Sonic. Ce personnage a un caractère assez violent et solitaire. Mais comme la plupart des personnages issus de l'univers de Sonic, si Shadow commence sa carrière comme super-vilain, il devient beaucoup plus ambigu avec le temps. Face au succès de ce nouveau personnage, Shadow réapparaît ensuite dans Sonic Heroes avant que Sega ne produise son propre jeu Shadow the Hedgehog, édité en 2005 sur PlayStation 2, GameCube et XBox.

Shadow the Hedgehog ©Sega

Les joueurs apprennent dans Sonic Adventure 2 que Shadow a été créé par Gérald Robotnik, le grand-père de Eggman Robotnik. Censé être la forme de vie ultime, Shadow est d'abord manipulé pour mener à bien des missions pour le compte de la famille Robotnik. Lorsque des soldats du GUN attaquent et tuent la famille Robotnik, Shadow est plongé dans un coma artificiel pendant des décennies. Il est libéré par Eggman 50 ans plus tard. Les deux personnages s'associent alors pour dominer le monde, Shadow étant aveuglé par son désir de vengeance.

Le fait que Shadow soit introduit dans la scène post-générique de Sonic 2 n'est pas une surprise. Les fans attendaient ce personnage avec impatience, et il est l'antagoniste idéal pour Sonic 3.