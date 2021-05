Sonic 2 : Jim Carrey offre un superbe cadeau à un membre de l'équipe du film

Le second volet de « Sonic » est actuellement en tournage. Et visiblement, il se déroule dans la joie et la bonne humeur puisque, pour remercier le travail de l’équipe technique du film, Jim Carrey a offert une voiture à l’un de ses membres, après tirage au sort. Et pas n’importe quelle voiture !

Sonic : le succès surprise de l’année 2020 Lorsque les premières images du film live Sonic ont été dévoilées en avril 2019, la rafale de critiques est arrivée rapidement. En effet, avec un look pas suffisamment fidèle au célèbre personnage de jeu vidéo, Paramount a dû écouter les fans et revoir sa copie. C’est ainsi que le hérisson bleu a été totalement relooké avant de faire son entrée dans les salles obscures en février 2020. Malgré une froideur très visible de la presse, Sonic a été un énorme succès commercial, avec 306 millions de dollars récoltés au box-office. Cela a fait du film l’adaptation vidéoludique la plus lucrative de tous les temps. Un beau score donc, quand on sait que la plupart des films tirés de jeux vidéo ne font pas vraiment sauter au plafond le public. Sonic (Ben Schwartz) - Sonic ©Paramount Pictures Qui dit succès au box-office dit par conséquent une suite. Sonic 2 est donc actuellement en tournage à Vancouver. Une ville que Jim Carrey, canadien de naissance, connaît parfaitement. Sur place, l’interprète du méchant Robotnik a d’ailleurs choisi de faire plaisir. Qui veut sa gamos ? Pour ce Sonic 2, l’ennemi juré de Sonic va donc faire son retour, toujours campé par Carrey. Malgré le fait qu’il soit bien entouré dans la distribution, (Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter) l’ancien humoriste est bel et bien la vraie grande star du film (sa brillante performance fait d'ailleurs partie des points positifs du premier volet). Un statut qui ne l’empêche pourtant pas d’offrir des cadeaux à ceux qui sont derrière la caméra. Ainsi, pour remercier le travail acharné de l’équipe technique de cette suite, Jim Carrey a organisé une petite tombola. La récompense ? Une Chevy Blazer RS, d’une valeur de 40 000 dollars. Autant dire que la personne qui a remporté ce véhicule est rentrée chez elle, très heureuse. Un très beau geste donc, de la part de celui qui retrouvera le costume du Dr Robotnik à partir du 6 avril 2022 dans les salles.