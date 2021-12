Sonic 2 : Knuckles et Tails sont dans la première bande-annonce !

Le hérisson bleu rendu populaire avec la série de jeux vidéo sera de retour dans "Sonic 2", après la réussite au box-office de la précédente adaptation. Attendu le 5 avril prochain sur les écrans français, le film se dévoile dans une toute première bande-annonce.

Le hérisson Sonic de retour sur nos écrans en 2022

Le premier film Sonic, réalisé par Jeff Fowler, a été une étonnante réussite au box-office. Malgré la pandémie qui a sévèrement enrayé sa carrière dans les salles, il est parvenu à collecter 319 millions de dollars. On imagine que ce score aurait pu être encore plus important si les salles n'avaient pas été dans l'obligation de fermer leurs portes. Quoi qu'il en soit, le résultat a semblé suffisant pour qu'une suite soit mise en chantier, avec forcément l'objectif de faire mieux sur le plan comptable. C'est le 6 avril 2022 que ce nouvel opus sobrement intitulé Sonic 2 a été programmé. Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, le réalisateur a été rappelé, pendant que Ben Schwartz, Jim Carrey et James Marsden continueront tous d'incarner respectivement Sonic, Dr Robotnik et Tom.

Knucles débarque dans le premier trailer

La révélation d'une première bande-annonce a eu lieu lors de la soirée des Game Awards. Un aperçu plutôt généreux qui grimpe à plus de deux minutes. Dans un premier temps, on découvre Sonic qui est devenu un justicier. Il traque les méchants à l'aide de ses pouvoirs, avec parfois un peu de maladresse. Mais le hérisson va devoir plancher sur une affaire beaucoup plus sérieuse, avec le retour sur Terre du Dr Robotnik, célèbre adversaire de la franchise. Ce dernier a encore constitué un plan diabolique et il est cette fois accompagné d'une figure populaire dans les jeux : Knuckles. Idris Elba a accepté de lui prêter sa voix et on le découvre donc dans cette bande-annonce. Les dernières secondes lui sont consacrées, en teasant une confrontation qui risque de ne pas être évidente pour le héros.

Knuckles (Idris Elba) - Sonic 2 ©Paramount Pictures/SEGA

Knuckles sera la grande attraction de cette suite néanmoins, il ne faut pas oublier qu'une autre figure importante de l'univers sera aussi de la partie. Sonic pourra compter sur Tails, qui a été très brièvement présentée dans le premier film. Elle aura une place beaucoup plus importante dans le scénario, comme en atteste sa présence dans la bande-annonce ou sur l'affiche ci-dessous :