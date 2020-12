Sonic 2 : un personnage culte devrait apparaître

La suite de « Sonic, le film » donne de ses nouvelles. D'après un rapport non officiel, il se pourrait qu'un personnage culte rejoigne le deuxième film. Il se pourrait en effet que Knuckles soit de la partie.

Sonic : un personnage culte

Tout débute en 1991, quand Sega présente Sonic au monde. Le personnage devient la mascotte de la console pour concurrencer l'inimitable Mario de chez Nintendo. Les jeux Sonic sont devenus de véritables classiques, avec plus de 70 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. En 2005, Sonic devient le premier personnage intronisé au Walk of Game, en même temps que Mario et Link. Par la suite, le petit hérisson bleu a quelques adaptations en animation, mais il faut attendre 2020 pour avoir le premier film en version live de Sonic. Malgré des critiques majoritairement négatives, le film de Paramount s'est avéré être un succès. Pour un budget de 85 millions de dollars, Sonic le film en a rapporté plus de 310 millions au box-office. Réalisé par Jeff Fowler, Sonic était épaulé par James Marsden, Neal McDonough et surtout Jim Carrey dans la peau de Dr Robotnik.

Sonic 2 : la suite est en préparation

Toujours réalisée par Jeff Fowler, et attendue pour le 6 avril 2022, Sonic 2 demeure pour le moment assez discret. Paramount ne partage pas grand chose sur le sujet. Mais récemment, le site web The Illuminerdi rapporte que cette suite pourrait introduire un personnage culte de l'univers de Sonic. Pour le moment, l'information n'a pas été confirmée par les studios. Mais il semblerait que Knuckles devrait apparaître dans le deuxième opus.

Knuckles ©Sega

Knuckles apparaît pour la première fois en 1994 dans le jeu Sonic the Hedgehog 3. Mais il faut attendre Sonic and Knuckles pour que le public puisse jouer le personnage. Anti-héros récurrent de la série, c'est un adversaire de Sonic, toute proportion gardée, puisque les deux protagonistes font régulièrement équipe pour arrête Dr Robotnik.

Knuckles devrait logiquement avoir un rôle plus important qu'un simple caméo. Le premier film se concluait avec l'apparition de Tails. Pour le moment, on ne sait pas encore si ce dernier sera dans le deuxième film, où s'il s'agissait d'un simple clin d’œil. Mais si Knuckles rejoint l'aventure, il y a de grandes chances que Tails soit également présent dans l'intrigue. Paramount semble vouloir développer l'univers du personnage. The Illuminerdi rapporte également que la production de Sonic 2 devrait débuter en mai prochain. Affaire à suivre.