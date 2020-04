Sonic : Ben Schwartz revient sur la polémique du film

La Paramount ne s'attendait visiblement pas à de tels retours négatifs quand la première bande-annonce du film "Sonic" a été diffusée. Les fans du hérisson bleu se sont empressés de faire comprendre qu'ils n'aimaient pas son design. Ben Schwartz, la voix US du personnage dans le film, revient sur cette polémique.

Fin avril 2019, après quelques aperçus très succincts, le film Sonic décide enfin à se montrer avec une première bande-annonce. Elle ne laissait augurer rien de bon, avec pas mal d'éléments gênants, dont Jim Carrey qui en faisait des caisses. Mais c'est davantage le design de Sonic qui a provoqué un bad buzz fou sur les réseaux sociaux. Cette situation a au moins eu du bon, puisque l'équipe a décidé de changer son aspect. Le réalisateur Jeff Fowler promettait que les choses allaient s'arranger et on a senti le calme revenir quand l'autre bande-annonce, avec le nouveau Sonic, a été dévoilée. Bon, à côté de ça, rien ne changeait dans le film et on s'attendait à une nouvelle adaptation de jeu vidéo ratée. Lors de sa sortie, il s'avère que Sonic a assez bien marché, avec un score au box-office mondial de 306,7 millions de dollars et plus de 2 millions d'entrées en France. C'est l'un des rares cartons d'un début d'année qui a vite tourné au vinaigre à cause du coronavirus.

La voix US de Sonic évoque le raté du premier design

La voix américaine du hérisson dans le film, Ben Schwartz, revient sur cette polémique qui a secoué l'équipe au micro de CinemaBlend :

Leur objectif était d'amener Sonic dans notre monde réel et c'est un personnage virtuel, on ne peut pas le transposer comme ça. Ils voulaient le rendre réel. Quand j'ai posé ma voix sur le personnage, j'avais imaginé qu'il était comme dans la nouvelle version. Quand j'ai vu la précédente, j'ai été assez mitigé mais quand j'ai ensuite vu la nouvelle, je me suis dit que c'était enfin le personnage que j'avais à l'esprit.

Le garçon ne se mouille pas et va dans le sens des fans. Il est probablement sincère mais impossible de défendre la première version quand on sait la colère qu'elle a pu déclencher. Pas grand monde n'était d'accord pour avouer qu'elle était réussie. Au final, ce qu'on retiendra, c'est du positif malgré tout. Car la pression du public a pu déboucher sur des modifications. La preuve qu'il reste le seul juge et que sa voix a une vraie importance pour motiver un studio à revoir son travail. Apporter ces modifications ne pouvait que faire du bien au film, pour empêcher une très mauvaise réception lors de la sortie dans les salles. Si Sonic n'est clairement pas un essai totalement réussi, il a au moins rencontré son petit succès.

Suite à la fermeture des salles, Sonic est l'un des 31 films qui a reçu une dérogation de la part du CNC pour une sortie anticipée en VOD. Vous pouvez donc le voir immédiatement depuis chez vous légalement si vous le souhaitez.