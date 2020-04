Coronavirus : quels sont les 31 films qui sortent en avance en vidéo et VOD ?

L'apparition du coronavirus met l'industrie du cinéma à l'arrêt et force les salles à fermer leurs portes le temps que la tempête passe. Les film à l'affiche depuis peu sont victimes de ces mesures mais, heureusement, le CNC vient de réagir pour leur donner une seconde vie en version digitale.

Les exploitants ont de quoi s'inquiéter avec la pandémie du coronavirus qui nous touche. Leurs salles sont fermées et on semble encore loin d'être au stade où elles vont pouvoir fonctionner comme avant. On a vu en Chine que les quelques enseignes qui avaient pu reprendre leurs activités ont finalement été contraintes de refermer, car un risque important plane encore. Du côté des distributeurs aussi, la situation n'est pas simple. Même avant le confinement, le public était assez réticent à l'idée de se rendre au cinéma, parce qu'il sentait que la menace coronavirus était en train de devenir réalité. À l'inverse des exploitants, privés de leur outil de travail, les distributeurs ont potentiellement une porte de secours pour amoindrir les pertes avec une sortie de leurs films sur les plateformes VOD.

Mais un problème franco-français restait à régler : la chronologie des médias. Cette disposition légale empêche les films de finir en e-cinema et VOD durant les 4 mois qui suivent leur sortie dans les salles. Pour ceux qui n'étaient pas encore disponibles à l'affiche, le problème ne se pose pas. Le mois dernier, le CNC était en train d'étudier la question pour trouver une solution exceptionnelle au coronavirus permettant de sortir plus rapidement les films éligibles en version digitale.

31 films récents autorisés à sortir en avance en vidéo

La fameuse mesure d'urgence vient d'être prise et 31 films peuvent en bénéficier. Qu'on ne s'enflamme pas, il ne s'agit pas de revoir la très rigide chronologie des médias mais d'apporter une réponse ponctuelle pour résoudre une situation inédite liée au coronavirus. Si vous n'avez pas eu le temps de vous rendre au cinéma ces derniers temps ou que la crainte était trop forte, vous allez pouvoir vous rattraper sans bouger de chez vous en vous procurant ou louant les titres qui vous intéressent en version dématérialisée. On peut ainsi dès maintenant découvrir le film de guerre 1917 de Sam Mendes, le réussi Invisible Man ou les bonnes surprises françaises de ce début d'année que sont #JeSuisLà ainsi que Play.

Découvrez ci-dessous l'intégralité des films qui bénéficient de cette mesure :