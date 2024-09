Sorti il y a 20 ans, cet excellent film catastrophe connaît un nouveau succès sur Netflix

Le Jour d'Après (The Day After Tomorrow), réalisé par Roland Emmerich et sorti en 2004, est devenu au fil du temps un classique du film catastrophe. Vingt ans après sa sortie, le film connaît une nouvelle popularité grâce à sa mise en ligne sur Netflix, où il se hisse parmi les films les plus regardés.

Un film catastrophe visuellement spectaculaire Le Jour d'Après sorti en 2004 s'inscrit dans la lignée des grands films catastrophes de Roland Emmerich, déjà connu pour des succès comme Independence Day (1996). Le film raconte l’histoire d’une série de catastrophes naturelles liées au changement climatique, provoquant une nouvelle ère glaciaire sur la planète. Les tempêtes et les phénomènes météorologiques extrêmes s’enchaînent, plongeant les grandes villes du monde dans le chaos, notamment New York, où se concentre l’essentiel de l’action. Le personnage principal, Jack Hall (interprété par Dennis Quaid), est un climatologue qui avait prédit ces événements. Alors que la situation dégénère, il se lance dans une mission désespérée pour sauver son fils Sam (joué par Jake Gyllenhaal), coincé à New York en pleine tempête. Ce scénario, rythmé par des séquences d'action et des effets spéciaux saisissants, place Le Jour d'Après parmi les films incontournables du genre, malgré ses quelques faiblesses scénaristiques parfois pointées du doigt. Un message écologique en avance sur son temps Au-delà du spectacle visuel, Le Jour d'Après a marqué par son message fort sur les dangers du changement climatique. À une époque où les discussions autour de l’écologie et du réchauffement climatique n’étaient pas aussi centrales qu’aujourd’hui, le film a permis de sensibiliser un large public à ces questions. Les événements climatiques extrêmes représentés dans le film, bien que spectaculaires et parfois exagérés pour le grand écran, reposent sur des concepts scientifiques réels. Roland Emmerich a utilisé ces éléments pour mettre en scène un avenir apocalyptique qui résonne particulièrement dans le contexte actuel, où les préoccupations écologiques et les catastrophes naturelles sont devenues des sujets majeurs. Un succès renouvelé sur Netflix Vingt ans après sa sortie, Le Jour d'Après connaît un second souffle sur Netflix en France, où le film, récemment ajouté, s'est hissé à la deuxième place des longs-métrages les plus visionnés. Le film, qui avait déjà été un succès commercial à l’époque, engrangeant plus de 550 millions de dollars au box-office mondial. Sa présence sur Netflix lui permet de toucher une nouvelle audience, qui n'avait pas forcément eu la chance de le découvrir dans les salles.