Sorti il y a 5 ans, ce film est numéro 1 dans le monde sur Netflix

Depuis sa sortie en 2019, "Comme des bêtes 2" connaît un regain de popularité en janvier 2025, se hissant au sommet des classements Netflix à l'échelle mondiale.

Une suite animée qui séduit petits et grands

Réalisé par Chris Renaud et Jonathan del Val, Comme des bêtes 2 (The Secret Life of Pets 2) est la suite du succès de 2016 explorant la vie secrète de nos animaux de compagnie.

Le film suit les aventures de Max, un fox-terrier, confronté à de nouveaux défis après que sa propriétaire, Katie, se soit mariée et ait eu un enfant, Liam. Développant une obsession pour la protection du bébé, Max en vient à souffrir de troubles obsessionnels du comportement.

Lors d'une excursion à la ferme, il rencontre Rico, un chien de berger aguerri, qui l'aide à surmonter ses peurs. Parallèlement, ses amis Gidget et Pompon continuent de vivre leurs propres péripéties en ville.

Le film est N°1 dans le monde sur Netflix

Disponible dans le monde sur Netflix depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, Comme des bêtes 2 produit par les studios Illumination (Les Minions) a rapidement grimpé dans les classements pour atteindre la première place des films les plus visionnés au niveau mondial. En effet, sur le site spécialisé Flixboss, on peut s'apercevoir que le film devance l'horrifique Ma, le film original Carry-On, ou encore ce nouveau drame norvégien qui connaît un franc succès dans l'hexagone.

Cependant, il est à noter que sur Netflix France, Comme des bêtes 2 n'arrive qu'en deuxième position des films les plus visionnés du moment, derrière la comédie Papi-Sitter, qui n'a pas lâché la première place du Top 10 depuis son arrivée.

Cette performance témoigne de l'attrait durable des films d'animation familiaux et de la capacité des plateformes de streaming à redonner vie à des œuvres sorties plusieurs années auparavant. Les critiques sont globalement positives, avec une note moyenne de 6,4/10 sur IMDb.

Ce succès sur Netflix offre une nouvelle visibilité au film, permettant à une audience mondiale de (re)découvrir les aventures de Max et ses amis, et confirme l'impact des plateformes de streaming dans la diffusion et la popularité des œuvres cinématographiques.