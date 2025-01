Après La Palma, un autre drame norvégien cartonne sur Netflix

Après le succès de la mini-série La Palma, Netflix propose un nouveau drame norvégien captivant : "Numéro 24". Ce film historique, disponible depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, séduit les abonnés par son récit poignant et sa réalisation soignée.

Numéro 24 : un hommage à la résistance norvégienne

Réalisé par John Andreas Andersen, Numéro 24 retrace l'histoire de Gunnar Sønsteby, figure emblématique de la résistance norvégienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le titre du film fait référence au pseudonyme "Numéro 24" utilisé par Sønsteby dans ses activités clandestines.

Le film dépeint le parcours de ce jeune homme de 21 ans qui, après la capitulation de la Norvège en mai 1940, rejoint le mouvement de résistance Milorg. Sønsteby devient rapidement un leader charismatique, orchestrant des opérations de sabotage audacieuses contre les forces d'occupation nazies. Le récit alterne entre les souvenirs de Sønsteby, alors âgé, partageant son expérience avec un jeune public, et des flashbacks illustrant ses actions héroïques.

Le casting réunit des acteurs talentueux, dont Sjur Vatne Brean dans le rôle de Gunnar Sønsteby, Lisa Loven Kongsli et Erik Hivju.

Depuis son arrivée sur Netflix le 1ᵉʳ. janvier, Numéro 24 connaît un succès retentissant. Il s'est directement hissé dans le Top 5 des films les plus visionnés dans le monde. En France, il est actuellement à la seconde place, après cette comédie portée par Gérard Lanvin.

La Palma : un précédent succès norvégien sur Netflix

Avant Numéro 24, Netflix avait déjà séduit les abonnés avec la mini-série norvégienne La Palma. Cette série catastrophe en quatre épisodes suit une famille norvégienne en vacances sur l'île de La Palma, confrontée à une éruption volcanique imminente. Inspirée de faits réels, notamment de l'éruption du volcan Cumbre Vieja en 2021, la série a été saluée pour sa tension dramatique et la qualité de ses effets spéciaux.

Disponible depuis le 12 décembre 2024, La Palma a rapidement conquis le public, se classant en tête des visionnages sur la plateforme. Les critiques ont particulièrement apprécié la manière dont la série mêle drame familial et catastrophe naturelle.

Le succès de Numéro 24 et de La Palma illustre l'engouement croissant pour les productions scandinaves sur les plateformes de streaming. On se souvient déjà de l'immense succès du film norvégien Troll en 2022, qui occupe toujours la première place du film en langue non anglaise le plus visionné de tous les temps sur Netflix.