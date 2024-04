Les sorties cinéma du 1er mai 2024, avec de l'action, une comédie d'Artus et un thriller intense

Découvrez les films à voir au cinéma lors de la semaine du 1er mai 2024. Au programme, une comédie d'Artus, une enquête de José Bové, ou encore Ryan gosling en cascadeur, sans oublier deux ressorties importantes.

Les grosses sorties de la semaine du 1er mai

Pour cette semaine du 1er mai, le film qui devrait s'imposer en salles se nomme The Fall Guy. Une comédie d'action portée par Ryan Gosling et Emily Blunt. Le premier joue un cascadeur, quand la seconde interprète une réalisatrice. Alors que la star du film se fait kidnapper, c'est au cascadeur qu'il est demandé de le retrouver pour permettre au tournage de se terminer. Avec ce film, le réalisateur (et ancien cascadeur) David Leitch a pu se faire plaisir avec des séquences d'action folles (voir notre critique), et mettre en avant son ancienne profession. On vous laisse découvrir un aperçu avec la bande-annonce ci-dessous :

L'autre grosse sortie de la semaine est une comédie française. Il s'agit d'Un p'tit truc en plus, réalisé par Artus qui y tient également le premier rôle. Dedans, il interprète un homme en cavale qui, pour échapper à la police, trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Pour ne pas être dénoncé, il va devoir se faire passer pour l'un d'entre eux. À l'occasion de la sortie du film, nous avons d'ailleurs rencontré Artus pour parler de son rapport à la comédie.

Western, thriller et ressorties

Outre ces deux grosses sorties, le public pourra découvrir un western de qualité avec Jusqu'au bout du monde, de et avec Viggo Mortensen. Pour les adeptes des thrillers, on vous recommande chaudement Border Line, sur un couple qui quitte Barcelone pour se rendre aux États-Unis et se retrouve, une fois à l'aéroport, bloqué par la Police des Frontières qui va les soumettre à un interrogatoire intense... Enfin, dans le genre horrifique, Les Cartes du mal devrait offrir son lot de sensations fortes. Mais pour plus de légèreté, il y aura toujours la possibilité de s'amuser devant Le Tableau volé, avec notamment Alex Lutz, Léa Drucker et Nora Hamzawi. Sans oublier le drame Une affaire de principe, qui plonge dans une enquête sur les lobbies du tabac, menée par José Bové.

Une affaire de principe ©Memento Distribution

Pour finir, on se devait d'évoquer deux ressorties importantes cette semaine. D'abord l'excellent Collatéral (2004) de Michael Mann, thriller puissant et passionnant emmenée par Tom Cruise et Jamie Foxx. Puis Star Wars : épisode I - La Menace fantôme, qui ressort à l'occasion de la journée spéciale Star Wars du 4 mai.

Les sorties de la semaine à retenir

The Fall Guy, avec Ryan Gosling et Emily Blunt

Border Line, un excellent thriller intense

Jusqu'au bout du monde, le beau western de Viggo Mortensen

Un p'tit truc en plus , la comédie d'Artus

, la comédie d'Artus Le Tableau volé, de Pascal Bonitzer

Une affaire de principe, José Bové même l'enquête

Collatéral , ressortie du film de Michael Mann

, ressortie du film de Michael Mann Star Wars, ressortie de La Menace fantôme

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 1er mai.