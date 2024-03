Les sorties cinéma du 13 mars 2024

Au programme de la semaine du 13 mars 2024, une comédie française réjouissante avec "Les Rois de la piste", le film événement italien "Il reste encore demain" et bien d'autres.

Les Rois de la piste : la comédie qui fait du bien

Il n'y a pas d'hésitation à avoir cette semaine. S'il y a bien un film qui vous fera du bien, c'est Les Rois de la piste. Dans cette comédie réjouissante, une famille de bras cassés, braqueurs de mère en fils, se retrouve après un coup qui a mal tourné. Rachel, sorte de Ma Dalton, réunit son fils Sam et son petit-fils Nathan pour retrouver Jérémie, le dernier de la bande qui a disparu avec une toile qui vaut cher. Mais c'était sans compter sur Céleste, une détective qui séduit Sam dans l'espoir de retrouver l'œuvre d'art. C'est alors les présences de Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle et Laetitia Dosch qui donnent au film sa couleur et sa tonalité si plaisante.

Outre Les Rois de la piste, deux comédies plus grinçantes sortent en salles. D'abord Heureux gagnants, une comédie noire qui imagine les malheurs qui peuvent arriver à des gagnants du loto. Une proposition amusante. Mais comme souvent avec les films à sketchs, toutes les parties ne sont pas si mémorables. Ensuite, Dans la peau de Blanche Houellebecq devrait en surprendre plus d'un. Réalisé par Guillaume Nicloux, le film joue davantage sur l'absurde avec cette rencontre improbable entre Michel Houellebeck et Blanche Gardin. La preuve avec la bande-annonce ci-dessous :

L'Italie à l'honneur

Le cinéma italien est également bien représenté cette semaine avec Il reste encore demain, qui a marqué les esprits en Italie. En effet, la comédie dramatique a attiré près de 5 millions de spectateurs. Un score impensable pour ce film en noir et blanc qui montre le quotidien d'une mère de famille dans les années 1940 à Rome, et qui subit les violences de son mari. Mais le mélange étonnant entre cinéma d'auteur et divertissement, entre comédie et drame, a visiblement convaincu. Notamment car le sujet reste malheureusement encore d'actualité, et que le film s'adresse à toutes les générations.

Enfin, La Nouvelle femme nous emmène aussi à Rome, mais en 1900, pour raconter la vie de Maria Montessori, connue pour sa méthode d'apprentissage. À l'époque, c'est auprès des enfants "déficients" qu'elle travaille. Dans le film, elle va alors accueillir dans son centre Tina, la fille handicapée de Lili d'Alengy, une courtisane parisienne qui souhaite cacher ce secret honteux. Mais voyant les progrès possible avec Tina, Lili va se rapprocher de sa fille et aider Maria à être reconnue pour son travail. Porté par Jasmine Trinca et Leila Bekhti, La Nouvelle femme montre, comme Il reste encore demain, une époque ancienne, mais qui résonne avec aujourd'hui.

La Nouvelle femme ©Ad Vitam

Les sorties de la semaine à retenir

Les Rois de la piste , une comédie réjouissante

, une comédie réjouissante Dans la peau de Blanche Houellebecq, une rencontre improbable

Heureux gagnants, une comédie noire

une comédie noire Il reste encore demain, le film aux 5 millions d'entrées en Italie

La Nouvelle femme, sur la vie de Maria Montessori

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 13 mars.