Les sorties cinéma du 20 mars 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 20 mars 2024. Au programme, un film d'horreur avec Sydney Sweeney, Guillaume Canet chez Stéphane Brizet et deux pépites venues de Pologne et de Chine.

Sydney Sweeney et Guillaume Canet sont dans les salles

Cette semaine au cinéma, on pourra voir Sydney Sweeney prendre la mauvaise décision de rejoindre un couvant en Italie. Une mauvaise idée, car ce qui l'attend n'a rien de paradisiaque. Assez vite, Cecilia, la jeune fille qu'elle interprète, découvre une ambiance étrange. Et les choses se compliquent lorsqu'elle tombe soudain enceinte. Un miracle pour les membres de l'église, mais qui va faire de la vie de Cecilia un enfer. Car il se pourrait que l'enfant qui grandit en elle soit tout simplement l'antéchrist... Sans être une grande réussite ni très original, Immaculée devrait divertir les adeptes du genre.

Dans un autre genre, Guillaume Canet va lui se rendre dans un lieu plus paisible, dans une petite cité balnéaire de l'ouest de la France dans Hors-saison, le nouveau film de Stéphane Brizé. Une comédie dramatique plus reposante comparée à Immaculée, qui voit Guillaume Canet jouer un acteur qui retrouve la femme qu'il a aimée 15 ans auparavant. Mais au-delà de cette part romantique, le long-métrage montre surtout un comédien "dans une profonde remise en question, qui reprend son souffle en assumant son passé" (voir notre critique).

Deux comédies françaises

Toujours plus de légèreté cette semaine avec deux comédies françaises : Bis Repetita et Karaoké. Dans le premier, Louise Bourgoin joue une professeure de latin obligée de participer avec sa classe au championnat du monde de latin. Problème, l'enseignante avait jusqu'à présent menti sur les résultats de ses élèves qui n'ont en réalité aucune connaissance dans cette matière. Dans le second film, Karaoké, c'est un autre concours auquel se livrent Michèle Laroque et Claudia Tagbo. Le grand concours national de karaoké. Un monde totalement nouveau pour Bénédicte, célèbre chanteuse d'opéra dont la carrière vient de s'écrouler et qui va accepter de se lancer dans cette aventure avec Fatou.

Deux beautés

Enfin, nos plus grandes recommandations pour cette semaine seront du côté de deux films étrangers. D'abord, avec le film polonais La Jeune fille et les paysans. Une proposition visuelle surprenante et unique. Comme pour La Passion Van Gogh, du même duo de cinéastes, il s'agit d'une animation particulière puisque les images filmées avec des acteurs réels ont ensuite été repeintes à la main.

Enfin, on vous conseille fortement d'aller découvrir Blue Summer (A Song Sung Blue), une petite merveille chinoise qu'on avait pu découvrir lors du Festival de Cannes 2023. Un film sur le passage à l'âge adulte, et sur les premiers amours et la découverte du désir qui précède cela. On y suit Xian, une adolescente de 15 ans qui fait la connaissance de Mingmei, une fille un peu plus âgée et d'origine coréenne. Toutes les deux vont nouer une relation forte et complexe. La force émotionnelle du film provient alors de la mise en scène belle et délicate. Tout est dans les détails, dans les gestes et les regards plus que dans les mots.

Blue Summer (A Song Sung Blue) ©Bodega Films

