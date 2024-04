Les sorties cinéma du 24 avril 2024

Voici le programme des sorties cinéma de la semaine du 24 avril 2024, avec entre autres Zendaya dans un triangle amoureux, de frères en pleine nature, ou encore un biopic sur Amy Winehouse.

Les grosses sorties de la semaine du 24 avril

Cette semaine au cinéma, c'est pas moins de quatre films qui ont le potentiel pour attirer un large public. À commencer par Back to Black, le biopic sur la célèbre chanteuse Amy Winehouse qui a marqué les esprits avec seulement deux albums publiés de son vivant, avant qu'elle ne meure le 23 juillet 2011, à 27 ans. Un énième biopic musical diront certains, puisqu'on a vu dernièrement Elvis, Bob Marley: One Love ou encore Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody. Sauf qu'ici la réalisatrice Sam Taylor-Johnson a fait le choix de se concentrer sur une courte période de la vie de la chanteuse, de la signature de son premier album à l'enregistrement de son second, avant de ne suggérer à l'image sa mort. Marisa Abela a été choisie pour incarner Amy Winehouse, on vous laisse vous en faire une idée avec la bande-annonce ci-dessous :

Également sort cette semaine Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino qui voit Zendaya jouer une joueuse de tennis professionnelle, qui tombe amoureuse de deux amis qui deviendront des rivaux au fil des ans. Le long-métrage a, sur le papier, de sérieux arguments pour séduire les spectateurs.

Mais pour ceux préférant un récit fraternel à ce triangle amoureux, il y a Frères avec. Inspiré de l’histoire vraie incroyable de Michel de Robert et de son frère Patrice qui ont vécu pendant des années dans la nature, le film se révèle très touchant (voir notre critique). Enfin, du côté des comédies, André Dussollier et Sabine Azéma se retrouvent dans N'avoue jamais qui met à l'honneur un couple de retraité sur le point de se briser.

Pour les curieux

On passe aux sorties plus confidentielles, et même si ces films ne seront pas dans toutes les salles françaises, il y aura de très bonnes choses à découvrir. Comme Première affaire, un drame sur une jeune avocate fraichement diplômé et dont la première affaire est de défendre un homme accusé de meurtre. Une affaire qui va la bouleverser.

On vous conseille également un peu d'animation cette semaine avec Sky Dome 2123, qui en plus d'être une proposition visuelle atypique, imagine un futur ravagé par la sécheresse, et où l’humanité est contrainte de sacrifier toute personne de plus de 50 ans pour les transformer en arbre. Au milieu de cela va se jouer un drame romantique entre un homme qui refuse que sa femme ne se sacrifie avant ses 50 ans.

Enfin, pour les adeptes de thriller policier, Le Mangeur d'âmes, par les réalisateurs de The Deep House, devrait assurer une bonne dose de frissons.

Les sorties de la semaine à retenir

