Les sorties cinéma du 27 mars 2024

Voici les sorties cinéma à retenir pour la semaine du 27 mars 2024. Au programme, François Civil en professeur accusé de harcèlement, l'excellent "Le Jeu de la reine", la nouvelle aventure du panda Po ou encore un blockbuster épique venu de Corée du Sud.

François civil impressionne dans Pas de vagues

Pour cette semaine du 27 mars, on peut s'attendre à voir les familles se rendre en nombre dans les salles pour découvrir Kung Fu Panda 4. Le précédent film avait cumulé plus de 2,5 millions d'entrées en 2016. On ne sera donc pas surpris de voir à nouveau un gros score pour cette nouvelle aventure de Po. Cependant, c'est plutôt du côté des drames qu'on vous conseille d'aller cette semaine.

D'abord avec Pas de vagues, film choc avec François Civil dans le rôle d'un professeur de français dans un collège d'une banlieue parisienne. Alors que ce dernier tente de tisser un lien avec ses élèves, une élève de sa classe l'accuse de harcèlement. Adapté d'une histoire vraie, celle du réalisateur Teddy Lussi-Modeste, Pas de vagues montre alors l'absence de soutien de la part de l'éducation nationale. En ressort un film percutant qui a grandement touché François Civil, comme il nous le racontait en interview.

Toujours du côté français, il y aura à voir cette semaine dans les salles La Promesse verte. Dedans, Alexandra Lamy tente de sauver son fils, injustement condamnée à mort en Indonésie, et interprété par Félix Moati. La mère se lance alors dans un combat contre de puissants lobbies industriels, responsables de cette situation. Bien que La Promesse verte ne soit pas directement tiré d'une histoire vraie, le réalisateur a tenu à recréer de manière réaliste les conditions de détention en Indonésie, ce qui rend le film si tendu. Voici la bande-annonce :

Le Jeu de la reine et des séances exceptionnelles pour Alienoid

Enfin, les spectateurs vont enfin pouvoir découvrir Le Jeu de la reine, présenté au Festival de Cannes 2023. Le long-métrage historique s'intéresse Catherine Parr, la sixième et dernière épouse du roi Henri VIII. Ce dernier, paranoïaque et cruel, avait soit répudié soit décapité ses précédentes femmes, laissant ainsi Catherine dans une situation délicate. Car à son retour de campagne, le roi se montre de plus en plus méfiant envers sa femme... Réalisé par Karim Aïnouz, Le Jeu de la reine est une excellente proposition, avec Alicia Vikander et Jude Law impressionnants.

En bonus, on vous conseille aussi de profiter du week-end de trois jours (le lundi 1er avril étant février) pour découvrir sur grand écran Alienoid, un film de science-fiction coréen complètement déjanté, qui sera dans les salles seulement les 31 mars et le 1er avril. Le blockbuster, original et épique, était sorti récemment directement en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K, mais le voir sur grand écran est une vraie expérience à ne pas manquer. Plus d'informations avec notre article consacré à Alienoid.

