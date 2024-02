Les sorties cinéma du 14 février 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 14 février 2024. Au programme, le superbe "Sans jamais nous connaître", deux biopics, des comédies populaires ou encore un film de super-héros.

Un superbe drame romantique et familial

Le 14 février n'est pas juste la date de la Saint-Valentin. Cette année, c'est aussi la sortie de nombreuses nouveautés. Et de la romance, il y en a un peu cette semaine dans les salles grâce à Sans jamais nous connaître. À la fois une fantastique histoire de fantômes, un déchirant drame familial et une bouleversante histoire d'amour, c'est LE film à voir absolument cette semaine. Le long-métrage est porté par Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell et Claire Foy et voit deux voisins se rapprocher. Puis, l'un des deux est ramené dans sa maison d'enfance où il découvre que ses parents - décédés depuis longtemps - sont vivants et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans...

Deux biopics très différents

Que vous soyez adeptes de théâtre ou de musique reggae, il y a de quoi faire cette semaine avec la sortie de deux biopics. D'un côté, Le Molière imaginaire, centré sur les derniers jours du célèbre dramaturge. De l'autre, Bob Marley: One Love, sur le musicien iconique. Deux salles, deux ambiances donc, avec à chaque fois de sérieux arguments pour attirer le public. Comme la performance de Laurent Lafitte en Molière, ou celle de Kingsley Ben-Adir, méconnaissable en Bob Marley. La preuve avec la bande-annonce ci-dessous :

De plus, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un biopic, notons la sortie de Vivants, inspiré de l'expérience de la réalisatrice Alix Delaporte au sein de l'agence de reportages et de documentaires CAPA. Un film prenant qui suit une rédaction de grands reporters. Une petite équipe qui se connaît depuis des années, véritable famille qui se bat pour apporter une information qui compte. L'histoire d'ébute avec Gabrielle, 30 ans, qui rejoint la rédaction en tant que stagiaire, et découvre un quotidien intense et éprouvant.

Vivants ©Pyramide Distribution

La proposition d'Alix Delaporte se veut réaliste, au plus près de l'humain. Avec une mise en scène intelligente, qui voit sa caméra naviguer autour de ses protagonistes, on en vient à oublier les acteurs (Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz, Pascale Arbillot, Pierre Lottin et Jean-Charles Clichet, tous très bons) pour ne voir plus que ces journalistes usés mais passionnés. Un beau film à découvrir.

De la comédie grand public

Enfin, deux comédies vont s'installer dans une grande partie des salles en France : Maison de retraite 2 et Chien et Chat. Le premier film avec Kev Adams avait été un gros succès en 2022 avec plus de 2 millions d'entrées. La suite est donc logique avec quasiment la même équipe, si ce n'est l'ajout de Jean Reno. Pour Chien et Chat, c'est davantage le public de la Bande à Fifi qui devrait être visé puisqu'il s'agit de la nouvelle réalisation de Reem Kherici. Cette dernière est également devant la caméra aux côtés de Franck Dubosc et Philippe Lacheau. Voici le synopsis :

Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leur maître respectif. Commence alors un voyage déjanté entre Montréal et New York avec d’un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres…

Cette semaine du 14 février est aussi marqué par la sortie du film super-héroïque Madame Web, qui n'a pas été montré à la presse.

Les sorties de la semaine à retenir

Sans jamais nous connaître , notre recommandation de la semaine

, notre recommandation de la semaine Bob Marley: One Love, un biopic sur la légende du reggae

Le Molière imaginaire, avec Laurent Lafitte excellent

avec Laurent Lafitte excellent Vivants, un très bon drame sur le métier de grand reporter

Chein et Chat , nouvelle comédie de Reem Kherici

, nouvelle comédie de Reem Kherici Maison de retraite 2, avec Kev Adams face à Jean Rreno

Madame Web, film de super-héros avec Dakota Johnson

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 14 février.