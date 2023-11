Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 15 novembre

De nouveaux jeux mortels sont à découvrir dans les salles le 15 novembre avec "Hunger Games 5", mais également un drame qui interroge sur le consentement, un nouveau film avec Marion Cotillard ou encore un film fantastique français.

Hunger Games est de retour !

L'événement de ce 15 novembre, c'est évidemment Hunger Games: la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Presque dix ans après le dernier film Hunger Games, l'univers est de retour avec un préquel centré sur le jeune Coriolanus Snow, bien avant qu'il ne devienne le président tyrannique de Panem. Il a donc cette fois le beau rôle, et le film compte dévoiler ce qui a fait de lui un personnage si froid et impitoyable.

Hunger Games 5 : La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur © Lionsgate

Il a alors à ses côtés Lucy Gray Baird, venue du District 12 (terre natale de Katniss) pour participer aux jeux. Si vous avez aimé les premiers films Hunger Games, celui-ci devrait vous convenir ça, même s'il n'atteint pas ses prédécesseurs, la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur permet d'enrichir le mythe (voir notre critique).

Du drame au fantastique

Outre cette superproduction américaine, on vous recommande le drame indépendant How to Have Sex. Récompensé à Cannes du Prix Un Certain Regard, le film suit un groupe de lycéennes qui comptent bien profiter de leurs vacances. Au programme, soirées alcoolisées dans une station méditerranéenne à la manière de Spring Breakers. Mais comme dans celui-ci, tout n'est pas que joyeusetés, surtout pour Tara, qui, après avoir disparu toute une nuit, réapparaît troublée par ce qui lui est arrivé.

Toujours dans les films de Cannes, Little Girl Blue faisait partie de la sélection officielle de cette année, tandis que Vincent doit mourir était présenté à la Semaine de la Critique en séance spéciale. Deux films très différents. Le premier, porté par Marion Cotillard, permet à la réalisatrice Mona Achache de "ressusciter" sa mère, qui s'est suicidée en 2016 sans laisser de mot, mais en laissant à sa fille des caisses de lettres et de photos.

Le premier est un thriller fantastique dans lequel Karim Leklou se fait soudain agresser par des inconnus. Un pitch bien mystérieux et intrigant qui permet à l'acteur de montrer une nouvelle fois ses qualités, tout comme Vimala Pons qui l'accompagne.

Ressortie des premiers films de Kim Jee-woon

Enfin, alors que le dernier film de Kim Jee-woon, Ça tourne à Séoul ! Cobweb, est sorti la semaine dernière, trois de ses précédents films ressortent cette semaine au cinéma. Le thriller nerveux A Bittersweet Life, qui bascule en film de vengeance violent. Mais également le moins connu, et pourtant si fascinant, 2 Sœurs, film d'épouvante à la mise en scène précise. Ou encore Foul King, comédie dramatique avec Song Kang-ho en apprenti catcheur. Si vous avez la chance de pouvoir accéder une des rares séances proposées, on vous conseille d'y aller sans hésiter.

Les sorties à retenir

Hunger Games, pour les fans de la saga, mais pas que ★★★

How to Have Sex, le film choc qui questionne le consentement

Little Girl Blue, un drame avec Marion Cotillard

Vincent doit mourir, Karim Leklou face au monde

Ressortie de trois films coréens de Kim Jee-woon

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 15 novembre.