Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 8 novembre

Dans les salles cette semaine du 8 novembre, il y a des super-héroïnes Marvel, mais également un autre genre de héros avec un biopic sur L’Abbé Pierre, ou encore le film sélectionné pour représenter la France aux Oscars.

Super-héroïnes et horreur

Les super-héros sont de retour cette semaine dans les salles. Quatre ans après Captain Marvel (2019), Carol Danvers revient dans The Marvels, toujours interprétée par Brie Larson. Mais cette fois, la super-héroïne n'est pas seule puisque Kamala Khan, alias Miss Marvel, et la Capitaine Monica Rambeau, sont également de la partie pour affronter un nouvel ennemi.

The Marvels ©Marvel Studios

The Marvels est la grosse production de cette semaine. Le film sera logiquement présent dans une quantité de salles. Attention tout de même, car les retours et les rumeurs autour du long-métrage ne sont pas très engageants. Pareil pour Five Nights at Freddy's, qui malgré un bon début au box-office américain, s'est fait allumer par la critique, avec un score de 30% sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Le score du public est cependant plus élevé avec 88%. En tout cas, le film s'adresse à un public adepte de cinéma d'horreur alors que des animatroniques meurtriers prennent vie...

France ou Corée du Sud ?

Finalement, on vous conseillera plutôt de vous pencher du côté de deux productions françaises. D'abord avec La Passion de Dodin Bouffant, prix de la mise en scène au Festival de Cannes et sélectionné pour représenter la France aux Oscars. Un film sur la nourriture, et une expérience sensorielle fascinante portée par Juliette Binoche et Benoît Magimel.

Puis, cette semaine du 8 novembre sera marquée par la sortie de L’Abbé Pierre - Une vie de combats avec un remarquableBenjamin Lavernhe pour incarner "ce révolutionnaire très en avance sur son temps dans ses prises de position".

Enfin, on vous conseille Ça tourne à Séoul ! Cobweb, comédie dramatique coréenne réalisée par Kim Jee-woon (J'ai rencontré le Diable). Un retour réussi pour le cinéaste qui propose ici un film-dans-le-film, sur un tournage chaotique et délirant.

Les sorties à retenir

La Passion de Dodin Bouffant, un film qui donne faim ★★★★★

L’Abbé Pierre - Une vie de combats un rôle à César pour Benjamin Lavernhe ★★★★

Ça tourne à Séoul ! Cobweb, comédie coréenne avec Song Kang-ho (l'acteur de Parasite) ★★★

The Marvels, pour les fans du MCU

Five Nights at Freddy's, nouvelle production d'horreur de Blumhouse

Simple comme Sylvain, une drôle de romance venue de Montréal

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 8 novembre.