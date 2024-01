Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 17 janvier

Découvrez les sorties ciné du 17 janvier 2024. Au programme, le retour de Godzilla, Emma Stone exceptionnelle ou encore une comédie dramatique avec Ahmed Sylla et la jeune Mallory Wanecque.

Les créatures en imposent dans les salles

Même si Comme un prince, avec Ahmed Sylla et Mallory Wanecque, devrait occuper une grande partie des salles, s'il y a bien un film à voir cette semaine du 17 janvier, c'est Pauvres créatures. Le nouveau film de Yorgos Lanthimos est porté par Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ou encore Ramy Youssef. Mais c'est surtout la comédienne qui marque les esprits, elle qui tient le rôle principal de ce conte surprenant, sorte de relecture de Frankenstein. Emma Stone y joue Bella, ramenée à la vie par un chirurgien qui lui greffe le cerveau d'un nouveau-né. Son esprit va donc se développe à une grande vitesse. Mais surtout, Bella va vouloir découvrir le monde et s'émanciper.

Elle va alors partir pour un voyage qui va la confronter aux normes de la société, et lui permettre d'explorer ses désirs. Pauvres créatures est une œuvre fascinante et passionnante, qui offre à Emma Stone son meilleur rôle.

Outre Pauvres créatures, l'un des monstres les plus célèbres qui revient au cinéma cette semaine avec Godzilla Minus One. Distribué d'abord dans une poignée de salles les 7 et 8 décembre 2023, le film va avoir droit à une seconde sortie un peu plus traditionnelle, entre le 17 et le 31 janvier. L'occasion de découvrir un des meilleurs films de 2023, qui voit le fameux Godzilla émerger au large de Tokyo et détruire tout sur son passage, alors que le Japon se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale.

Pour vous faire une idée, voici la bande-annonce :

Des films glaçants à différents niveaux

Pour rester dans l'ambiance froide du mois de janvier, il y a également cette semaine le film d'animation Krisha et le Maître de la forêt qui vient de Corée du Sud. Une œuvre familiale à l'animation étonnante et qui emmène vers les steppes de la toundra sibérienne. Dans un autre style, La Tête froide embarque lui du côté des Alpes et voit Florence Loiret Caille faire passer des réfugiés à travers la montagne. Voici le synopsis :

Dans les Alpes enneigées, en plein hiver. Pour boucler ses fins de mois, Marie, 45 ans, trafique des cartouches de cigarettes entre la France et l’Italie avec l’aide de son amant Alex, policier aux frontières. Lorsqu’elle rencontre Souleymane, jeune réfugié, prêt à tout pour rejoindre sa petite sœur, elle s’embarque dans un engrenage bien plus dangereux qu’elle ne l’avait imaginé.

Enfin, on n'oublie pas la sortie cette semaine de Stella, une vie allemande. Un récit glaçant sur une femme juive qui décide de collaborer pour s'en sortir à Berlin sous le régime nazi. Il s'agit de l'histoire vraie de Stella Goldschlag, qui serait responsable de la capture de 600 à 3000 Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est incarnée à l'écran par l'excellente Paula Beer.

