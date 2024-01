Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 24 janvier

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 24 janvier. Au programme, Natalie Portman face à Julianne Moore, Mélanie Thierry internée, une famille de lutteurs ou encore un célèbre détective privé de retour dans un film d'animation.

Des grandes performances d'actrices

Si la semaine dernière a été marquée par une grande performance d'Emma Stone, deux autres comédiennes de renom sont à l'honneur pour la semaine du 24 janvier. Natalie Portman et Julianne Moore sont à l'affiche de May December, nouveau film de Todd Haynes. Un long-métrage déroutant dans lequel la première doit incarner la seconde pour un film. Julianne Moore joue en effet une femme qui a purgé une peine de prison pour pédophilie, et s'est depuis mariée avec sa victime. Natalie Portman va à sa rencontre pour jouer son rôle dans un biopic. Entre moments comiques et drame, May December se veut une satire qui "montre comment une situation abominable peut être aseptisée par son traitement médiatique et artistique" (voir notre critique).

May December ©ARP Sélection

Il n'y a pas que les actrices américaines qui impressionneront cette semaine dans les salles, puisque Mélanie Thierry est également remarquable dans Captives. Un film en costume maîtrisé de la part d'Arnaud des Pallières, qui embarque le public en 1894 du côté de l’Hôpital de la Salpêtrière. C'est en ces lieux que Fanni va volontairement se faire enfermer pour tenter de retrouver sa mère. Elle découvrira surtout le traitement réservé aux malades, tandis que le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Des lutteurs et un célèbre détective privé

Une autre grande performance pourrait venir de Zac Efron, méconnaissable dans Iron Claw, qui raconte l'ascension et la chute de la famille Von Erich, une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 1960 à nos jours. Mais dans le genre gueules mémorables, impossible de passer à côté de Nicky Larson - City Hunter: Angel Dust. Le film d'animation propose une nouvelle mission pour le célèbre détective privé.

Et si Laura est toujours là pour l'accompagner, ils croiseront également la route d'autres figures cultes de l'animation japonaise, avec les Cat's Eye et un caméo de Lupin. De quoi satisfaire les fans de ces héros. Pour le public néophyte, la proposition est moins pertinente, la faute à un scénario qui va dans trop de directions. Reste cependant une animation de qualité. La preuve en images :

Enfin, notons les sorties également de la comédie Le Dernier des Juifs et de la nouvelle version de La Couleur pourpre, ainsi que de la comédie romantique, malheureusement trop classique, Tout sauf toi. Il y a donc de quoi faire cette semaine, avec même Un coup de dés, un thriller peu recommandable signé Yvan Attal.

Les sorties à retenir

May December, avec Natalie Portman et Julianne Moore Captives, un drame prenant avec Mélanie Thierry Nicky Larson - City Hunter : Angel Dust, un film d'animation pour les fans Iron Claw, sur une famille de lutteurs Tout sauf toi, une comédie romantique un peu trop classique



Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 24 janvier.