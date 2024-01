Les sorties cinéma du 31 janvier 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 31 janvier 2024. Au programme, il y a "Argylle", "La Zone d'intérêt", "Sous le vent des Marquises", et bien d'autres films.

Attention, film choc !

Cette semaine du 31 janvier 2024, les spectateurs vont enfin pouvoir découvrir un film qui fait grandement parler depuis sa présentation au Festival de Cannes 2023 : La Zone d'intérêt. Une proposition particulière de Jonathan Glazer, réalisateur d'Under the Skin (2014), qui donne à voir le quotidien d'un commandant du camp d'Auschwitz et de famille. Alors qu'ils vivent juste à côté du camp, ils mènent une vie paisible dans un pavillon. Le cinéaste fait alors le choix de ne rien montrer de l'horreur de l'Holocauste pour se concentrer sur cette famille complètement déconnectée, ou du moins déshumanisée face à ce qui se déroule, rendant le film d'autant plus troublant.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce de ce film choc à ne pas rater :

Si La Zone d'intérêt évoque l'horreur de la guerre, c'est dans un autre genre qu'on trouvera de la monstruosité avec Amelia's Children. Un film d'horreur plus classique mais qui vient du Portugal. On y retrouve d'ailleurs au casting Alba Baptista, révélée sur Netflix avec Warrior Nun. Dans ce long-métrage d'épouvante, un homme orphelin découvre qu'il a un jumeau et une mère qui vivent dans une région recluse. Avec sa compagne, ils décident d'aller les voir. Mais ils vont vite découvrir que cette famille cache un terrible secret et les retrouvailles virent au cauchemar.

Argylle, Léo et François Damiens

Dans un style plus joyeux et fun, il y a cette semaine Argylle, LA grosse sortie qu'on doit à Matthew Vaughn, qui s'amuse à détourner le film d'espionnage en mettant en scène une romancière poursuivit par une organisation criminelle. Cependant, on recommandera davantage Sous le vent des Marquises, une comédie dramatique avec François Damiens et Salomé Dewaels, sur la renaissance pudique et inspirée d'un père. Si le film ne révolutionne pas le genre du mélodrame familial, il séduit largement par les performances de ses deux interprètes (voir notre critique).

Sous le vent des Marquises ©Pan Distribution

Pour les plus jeunes (mais pas trop non plus), Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci sera une proposition intéressante. Un film d'animation qui permet de découvrir une période de la vie de Léonard de Vinci, lorsque celui-ci quitta l'Italie pour rejoindre la France de François Ier. C'est là qu'il créa certaines de ses plus importantes inventions. Un film beau et original visuellement, qui raconte une part de l'Histoire de manière ludique.

Enfin, notons les sorties cette semaine du drame français Le Bonheur est pour demain, dans lequel Laetitia Casta tombe amoureuse d'un braqueur joué par Damien Bonnard. Et A Man, thriller japonais sur une femme qui découvre que son mari disparu n'est pas celui qu'il prétendait être.

Les sorties de la semaine à retenir

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 31 janvier.