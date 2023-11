Soudain seuls : Gilles Lellouche et Mélanie Thierry tentent de survivre dans le formidable trailer

"Soudain seuls", le nouveau film du scénariste et réalisateur Thomas Bidegain, se dévoile dans une bande-annonce aux images aussi belles qu'émouvantes. Une grande histoire de survie et d'amour portée par Gilles Lellouche et Mélanie Thierry, le 6 décembre au cinéma.

Un survival au bout du monde

Thomas Bidegain est un grand scénariste français, connu notamment pour ses collaborations avec le cinéaste Jacques Audiard. Avec lui, il a oeuvré sur les scénarios de Un prophète, De rouille et d'os, Dheepan et Les Frères Sisters. Il est aussi réalisateur, avec un premier long-métrage sorti en 2015, Les Cowboys, et la réalisation d'un segment de Selfie en 2019. Le 6 décembre, on pourra découvrir sa nouvelle réalisation, Soudain seuls, qui se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce haletante et émouvante (vidéo en tête d'article).

Laura (Mélanie Thierry) - Soudain seuls ©Studiocanal

Le synopsis de Soudain seuls est le suivant : Ben et Laura font le tour du monde en bateau. Un voyage de la dernière chance pour leur couple. Arrivés près des côtes antarctiques, ils font un détour pour explorer une île. Mais une fois sur place, leur bateau disparaît dans une tempête. Soudain seuls, exposés au froid, à la faim, à la peur et livrés aux éléments déchaînés, Ben et Laura devront aller au bout de leur capacité de survie – et de la vérité de leur couple.

Soudain seuls, histoire d'amour et de survie

C'est ainsi aux confins du monde, et au bout de leur amour, que Ben (Gilles Lellouche) et Laura (Mélanie Thierry) vont se retrouver, livrés à eux-mêmes. Dans la nature la plus hostile possible, il va leur falloir survivre. Trouver de l'eau, de quoi manger, espérer que les secours soient en chemin, et décider de rester ensemble... ou pas.

Soudain seuls ©Studiocanal

Adapté du roman du même nom de la navigatrice Isabelle Autissier, Soudain seuls est autant une aventure physique que spirituelle dans la mesure où, confrontés ensemble à la plus extrême et dangereuse des solitudes, Ben et Laura vont devoir trouver les ressources pour survivre. Et ces ressources sont à trouver autour d'eux, comme en leur for intérieur.

Les images de la bande-annonce, montées sur la musique composée pour le film par Raphaël, témoignent d'une magnifique photographie, pour rendre cette nature aussi majestueuse qu'effrayante. Et isolés dans celles-ci, les deux seuls comédiens du film, le visage marqué, semblent donner le meilleur d'eux-mêmes pour incarner cette histoire d'amour et de survie en milieu hostile.