Soul : le prochain Pixar se dévoile dans une superbe nouvelle bande-annonce

La deuxième bande-annonce de « Soul », le prochain film des studios Pixar, vient de tomber. Et comme d'habitude c'est superbe. Malheureusement, le film de Pete Docter sera cantonné à une sortie sur Disney +...

Soul : le prochain film Pixar sortira sur Disney +

Soul est le 23ème film des studios Pixar. Ce nouvel opus est réalisé par Pete Docter et Kemp Powers. Chaque nouveau film Pixar est attendu avec énormément d'impatience par les fans du genre et du studio. Et c'est avec une immense déception qu'on a appris que Soul allait directement sortir sur Disney +. Pas de case cinéma pour le prochain Pixar, qui sera donc cantonné à une sortie en streaming. Un véritable drame pour les fans.

Soul raconte le triste destin de Joe. Ce dernier pense que son rêve est désormais à portée de main. Mais un pas malencontreux l'expédie dans un lieu fantastique où les âmes cherchent leur chemin. Le voilà mort, à la recherche du nouveau sens de sa vie. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 22, une âme perdue qui pense que la vie sur Terre ne vaut pas la peine d'être vécue. Côté casting vocal, Soul réunit notamment Jamie Foxx, Tina Fey et Daveed Diggs. Sortie prévue le 25 décembre prochain sur Disney +.

Encore une bande-annonce très réussie

Initialement, Soul devait voir le jour cet été, et dans les salles de cinéma. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, Disney a préféré reléguer le prochain Pixar directement sur la plateforme Disney +. Un nouveau coup dur pour l'industrie cinématographique... Suite aux excellentes premières critiques américaines, qui encensent une fois de plus le nouveau Pixar, Disney a décidé de publier une toute nouvelle bande-annonce de Soul. Il reste encore quelques mois avant la sortie du film, mais le public peut maintenant avoir un aperçu précis de ce qui l'attend.

Ces nouvelles images dévoilent davantage d'éléments de l'intrigue, qui suivra donc Joe (Jamie Foxx) qui, après sa mort, se retrouve dans un nouvel univers. Il déboule dans un endroit où les âmes se créent une personnalité avant de descendre sur Terre pour devenir de véritables personnes. Le trailer met en avant la superbe animation des studios Pixar, et la finesse d'écriture de cette nouvelle histoire qui promet d'être touchante au possible. L’équilibre habituel entre humour et émotion semble une fois de plus être respecté. Comme d'ordinaire, le prochain Pixar promet d'être un rendez-vous immanquable.