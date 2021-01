Soul : les meilleures références cachées du film

Disponible depuis le 25 décembre sur Disney+, le nouveau film Pixar "Soul" perpétue la tradition des références cachées aux autres productions du studio. Les avez-vous remarquées ? On vous dit tout !

Un film d'animation qui traite de la mort

Disponible depuis le 25 décembre dernier sur Disney+, Soul retrace la vie de Joe Gardner, un professeur de musique d'un collège new-yorkais qui est tiraillé entre avoir une vie stable, en gagnant sa vie en partageant sa passion à des élèves qui ne s'y intéressent que très peu ou vivre de sa passion, sans être sûr du rendu financier.

À la suite d'une audition passée avec le groupe de jazz de la grande Dorothea Williams, il va faire preuve d'imprudence et tomber dans les égouts. Cela va le propulser dans un monde appelé "le grand avant", un monde où les âmes apprennent à savoir qui elles seront avant d'aller sur Terre. Il va y faire la rencontre de 22 qui va tenter de l'aider à le ramener dans son corps pour qu'il se produise avec le groupe de musique.

Cette vingt-troisième production Pixar ne déroge pas à la règle des références cachées, chère à tous les films du studio.

Des références régulières propres à Pixar

Tout d'abord, il est important de noter que les films Pixar possèdent leur lot d'easter eggs qui sont similaires d'un film à un autre. En effet, la lampe Luxo, emblème du studio et star du court-métrage Luxo Jr., est bien cachée au fond d'un plan où l'on découvre les différents talents que développent les âmes.

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

La Luxo Ball, présente également dans le court-métrage, fait son apparition dans ce que l'on pourrait appeler "la chambre de 22".

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

Le camion Pizza Planet, apparu pour la première fois dans Toy Story, est aussi très bien caché puisqu'il est à gauche de l'image lorsque Joe découvre le monde que lui présente 22.

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

Ainsi, le dernier élément commun à tous les films Pixar est l'inscription "A113" qui n'est autre que la salle de cours dans laquelle Brad Bird ou encore Pete Docter, réalisateur de Soul, se sont rencontrés à l'Institut des arts de Californie.

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

Les connexions avec les autres films

En effet, Pixar aime les auto-références avec notamment le slogan "What did you Brang", sur un mur du métro new-yorkais. Cette phrase est une référence à l'entreprise où travaille le père de Riley dans le film Vice-versa. Par ailleurs, ce film a été réalisé par Pete Docter.

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

Monstres & Cie, un autre film du réalisateur de Soul, a aussi droit à sa référence cachée puisque sur le métro, il y est écrit "2319". Ceci est en lien avec le film sur les aventures de Bob et Sully. En effet, cette suite de chiffres correspond au code pour prévenir les autorités qu'un élément du monde des humains est arrivé dans le monde des monstres.

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

Les personnages de Wall-E et d'Ève du film Wall-E peuvent être aperçus en bas à droite de la porte vitrée d'un magasin, juste avant que Joe ne tombe dans les égouts.

Soul ©Disney+ Originals/Pixar

Le plan où tout (ou presque) est caché

Lorsque Joe découvre le lieu où les âmes trouvent leur voie et leur passion, le spectateur découvre avec lui énormément d'easter eggs en un seul et même plan.

Entourés de rouge, le dirigeable "l'Esprit d'Aventure" dans Là-haut est visible dans les airs ainsi que des avions qui sont utilisés par les chiens dans ce même film.

Là-haut ©Pixar

Entouré de bleu, le pont de San Francisco, dans le fond du plan, fait référence au film Vice-versa qui se passe entre autre dans cette ville. De plus, il y a le château qui présent dans la partie de l'esprit de Riley qui est encore joueuse.

Vice-versa ©Pixar

Entouré de vert, sur la gauche de l'écran se trouve un camion poubelle qui est ressemblant au camion poubelle dans Toy Story 3.

Toy Story 3 ©Pixar

Entourées de jaune, la barque et les rames sont un clin d'œil à un court-métrage intitulé Loop.

Loop ©Pixar

Il existe encore plein de références cachés comme l'easter egg lié au prochain film intitulé Luca.