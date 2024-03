Netflix : ce thriller oublié des années 2000 avec Cillian Murphy va vous tenir en haleine jusqu'à la fin

En panne d'inspiration ? Netflix a mis en ligne un thriller de 2005 porté par Cillian Murphy dans la peau d'un tueur psychopathe. Réalisé par Wes Craven, "Sous Haute Pression" va vous tenir en haleine jusqu'à la fin.

Sous Haute Pression est à (re)voir sur Netflix

Alors que Cillian Murphy a été de toutes les cérémonies grâce à son rôle dans Oppenheimer de Christopher Nolan, qui lui a permis de décrocher son premier Oscar du meilleur acteur, il est actuellement à (re)voir sur Netflix dans le thriller Sous Haute Pression (Red Eye) signé Wes Craven sorti en 2005.

Le comédien y incarne le séduisant Jackson Rippner, le passager d'un avion de nuit pour Miami, qui a pour mission de tuer un riche et puissant homme d'affaires. Pour ce faire, il a besoin de l'aide de sa voisine de vol : Lisa Reisert (interprétée par Rachel McAdams), de qui il s'était rapprochée avant d'embarquer.

Cette dernière est une cadre de l'hôtel de luxe Atlantic Hotel à Miami et doit tout faire pour que le secrétaire de la Sécurité intérieure, Charles Keefe, occupe une chambre en particulier dans cet hôtel où il séjourne avec sa famille. Chambre dans laquelle il sera assassiné. Si elle refuse de coopérer, le père de Lisa sera tué par un tueur à gage, qui n'attend que le feu vert de Jackson pour passer à l'acte. Si Lisa n'appelle pas son assistante pour lui demander d'assigner une nouvelle suite au politicien, son père sera éliminé. La jeune femme se retrouve donc face à un dilemme, à 10 000 mètres d'altitude.

Wes Craven s'éloigne de son genre de prédilection

Wes Craven est surtout connu pour avoir été l'un des maîtres de l'horreur les plus prolifiques des années 80/90, avec ses sagas cultes Les Griffes de la Nuit et bien sûr Scream. Il n'a changé que deux fois de genre : en 1999 pour le drame biographique La Musique de mon cœur, et donc en 2005 avec le thriller Sous Haute Pression.

L'intrigue du thriller pourrait sembler mince, centrée autour d'un simple appel téléphonique que Lisa doit passer pour modifier une réservation hôtelière. Néanmoins, Craven excelle à maintenir le suspense et l'angoisse dans ce huis clos aérien qui perd cependant un peu de sa superbe lorsque le récit retrouve la terre ferme.

Sous Haute Pression explore également la menace latente des communications modernes, brisant l'illusion de sécurité que pouvait offrir l'espace confiné d'un avion. Un postulat qui fait d'autant plus écho de nos jours.