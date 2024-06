Sous la Seine 2 : une suite au film Netflix est-elle prévue ? Le réalisateur fait le point

Le film Netflix "Sous la Seine" pourrait-il avoir une suite ? Le réalisateur Xavier Gens a répondu à cette question au micro de Variety. La fin ouverte du premier volet pourrait donner lieu à un décor apocalyptique pour un deuxième film.

Sous la Seine : bientôt le retour de Lilith ?

Impossible de passer à côté du phénomène Netflix Sous la Seine. Depuis son arrivée sur la plateforme le 5 juin dernier, le film français bat des records d'audience (malgré des avis très mitigés de la part des spectateurs). Beaucoup d'abonnés sont en effet curieux de voir ce film de requins se déroulant à Paris, avec l'arrivée inopinée d'un squale mangeur d'Hommes dans la Seine. Un pitch aussi aberrant que délirant, qui se termine avec une fin qui a beaucoup interloqué les spectateurs.

Ainsi, dans les dernières minutes du film, après l'explosion de centaines d'obus présents dans la Seine, le fleuve inonde la capitale (pour une raison qui demeure assez floue), et les requins en profitent pour s'approprier Paris. Une fin qui pourrait bien sûr donner lieu à un second volet, qui sera forcément discuté avec Netflix, après le succès fou du film.

Xavier Gens parle de la suite

Interrogé à propos de Sous la Seine par Variety, Xavier Gens a indiqué que, pour le moment, aucune suite à son film n'était prévue, mais qu'il s'attendait à ce que des discussions en ce sens débutent bientôt avec Netflix suite à l'énorme succès que rencontre le long-métrage à travers le monde.

Une chose est sûre : il a tenu à confier à Variety que si un Sous la Seine 2 voyait le jour, le décor du film ferait suite à la fin du premier volet et se déroulerait dans un Paris "entièrement submergé sous l'eau".

On peut ainsi imaginer que dans ce second volet, Sophia (Bérénice Bejo) et Adil (Nassim Lyes) devront trouver une solution pour faire évacuer les requins de Paris, et fassent en sorte que la Seine retrouve son lit. Ce qui ne s'annonce évidemment pas comme une mince affaire !