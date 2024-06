Sous la Seine : même ce grand maître de l'horreur est fan du film Netflix

Le film français Netflix "Sous la Seine" continue de faire parler de lui ! Après des chiffres d'audience exceptionnels, un nouveau spectateur a donné son avis, et pas n'importe lequel : le maître de l'horreur Stephen King.

Sous la Seine sur Netflix ne cesse d'étonner

Qui peut résister à un film de requins se déroulant à Paris ? Visiblement pas grand monde si l'on en croit les chiffres d'audience tout simplement phénoménaux de Sous la Seine, long-métrage français disponible sur Netflix partout dans le monde depuis le 5 juin dernier.

En une semaine, le film signé Xavier Gens a cumulé plus de 40 millions de vues, soit l'un des meilleurs démarrages de tous les temps pour un film Netflix. Sous la Seine est particulièrement apprécié aux États-Unis, où il a reçu des très bonnes premières critiques des médias locaux, certaines le comparant même au classique de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer.

Pour rappel, le film Netflix se déroule de nos jours à Paris. On suit une scientifique incarnée par Bérénice Bejo qui est alertée sur la présence d'un requin mako dangereux dans le fleuve de la capitale. Face à cette menace aussi étrange qu'inattendue, elle doit collaborer avec les autorités locales et une équipe d'experts pour comprendre comment ce prédateur a pu atteindre la Seine et, surtout, pour protéger les habitants de Paris, alors que les championnats du monde de triathlon se déroulant dans le fleuve vont débuter...

Stephen King donne son avis sur le film Netflix

Comme il le fait fréquemment, le maître de l'horreur Stephen King, a donné son avis sur Sous la Seine sur ses réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment apprécié ce petit tour de manège sanglant parisien.

Je pensais que "Sous la Seine" serait un film drôle, comme "Sharknado", mais Twitter m'a convaincu de le regarder, et c'est vraiment très bon. Les 25 dernières minutes étaient incroyables.

Un avis qui devrait faire très plaisir au réalisateur du film Xavier Gens. En attendant la suite ?