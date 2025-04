Souviens-toi l’été dernier : le carnage reprend dans la bande-annonce du quatrième film

"Souviens-toi… l’été dernier" va revenir avec un nouveau volet qui promet d’être sanglant. Celui-ci verra aussi le retour de deux personnages iconiques de la franchise.

Souviens-toi… l’été dernier reprend vie cette année

Souviens-toi… l’été dernier fait partie des franchises d’horreur iconiques du septième art. Inspiré partiellement du roman de Lois Duncan Comme un mauvais rêve, le premier film débute lorsque quatre adolescents tuent accidentellement un homme. Paniqués, ils décident de ne rien dire à personne. Mais quelques mois plus tard, ils commencent à être pris pour cible par un inconnu, qui semble savoir ce qu’ils ont fait et est prêt à leur faire payer en les tuant un par un…

Après la sortie de Souviens-toi… l’été dernier en 1997, un deuxième volet a vu le jour un an plus tard. Puis un troisième en 2006. Si la saga ne nous a plus proposé de nouvel opus depuis cette date, nous vous avons annoncé en mai 2024 qu’un quatrième long-métrage viendrait relancer la saga cette année. Avant de pouvoir le découvrir sur grand écran, sa bande-annonce nous replonge dans l’enfer de Southport.

Premières images sanglantes pour ce nouveau volet

L’intrigue du quatrième Souviens-toi… l’été dernier se déroule ainsi de nouveau à Southport, la ville où prenait place l’intrigue du premier film. Cette fois, celle-ci se concentre sur cinq adolescents plutôt que quatre. Mais, comme dans le premier film, ils ont commis un acte qui leur vaut d’être poursuivis par un mystérieux tueur.

Et la vengeance de ce tueur inconnu promet d’être sanglante. La bande-annonce nous dévoile le premier meurtre très cruel du long-métrage, et en tease plusieurs autres. Totalement impuissants face à cette menace, les adolescents au centre de l’intrigue se tournent vers une survivante du premier massacre pour obtenir de l’aide.

Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. de retour

La bande-annonce de Souviens-toi… l’été dernier nous montre ainsi le retour de Jennifer Love Hewitt. Celle-ci reprend son rôle de Julie James. Et elle n’est pas la seule à revenir. Freddie Prinze Jr. retrouve également le personnage de Ray Bronson.

Julie et Ray vont donc vraisemblablement aider le groupe d’adolescents ciblé à essayer de survivre au nouveau tueur. Les principaux personnages de ce remake sont joués par Madelyn Clyne, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers et Jonah Hauer-King.

Ce nouveau Souviens-toi… l’été dernier sera visible dans un peu moins de trois mois. Il sera projeté dans les salles françaises à partir du 16 juillet.