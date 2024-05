Cette saga horrifique culte des années 90 fera son grand retour en 2025

Après Scream, Halloween ou encore L'Exorciste, c'est une autre saga horrifique culte qui reviendra bientôt sur nos écrans : Souviens-toi... l'été dernier ! Un nouveau film est attendu au cinéma à l'été 2025 et deux des stars du film original seront de retour.

Souviens-toi l'été dernier : une saga horrifique culte

Souviens-toi... l'été dernier est une saga de films d'horreur américains librement inspirée du roman éponyme de Lois Duncan publié en 1973. Le premier film, sorti en 1997, a été réalisé par Jim Gillespie et écrit par Kevin Williamson, célèbre pour son travail sur la franchise Scream. La série de films a captivé l'imaginaire du public adolescent et est devenue un classique du genre slasher.

Le premier volet de la saga raconte l'histoire de quatre amis : Julie James (Jennifer Love Hewitt), Helen Shivers (Sarah Michelle Gellar), Barry Cox (Ryan Phillippe), et Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.) qui sont impliqués dans un accident de voiture mortel. Pensant avoir tué un homme, ils décident de se débarrasser du corps et de ne jamais parler de l'incident.

Un an plus tard, ils commencent à recevoir des messages menaçants indiquant "Je sais ce que vous avez fait l'été dernier". S'ensuit est une série de meurtres brutaux commis par un mystérieux tueur armé d'un crochet. Le succès commercial de ce film a entraîné l'arrivée de deux suites, sorties en 1998 et 2006, qui n'ont pas connu le même engouement que l'original. Une série a également été diffusée en 2021.

Le quatrième film arrive en 2025

À l'image d'autres sagas horrifiques cultes telles que Halloween, L'Exorciste ou encore Scream, Souviens-toi... l'été dernier va également faire son grand retour sur nos écrans. Sony Pictures a annoncé jeudi que le nouveau film de la saga, portant le même nom que le slasher original de 1997, est prévu pour une sortie en salle aux États-Unis le 18 juillet 2025.

Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) réalisera cette suite d'après un scénario qu'elle a coécrit avec Sam Lansky, après un script initial de Leah McKendrick. Neal Moritz, producteur du film original, est également de retour à la production.

Comme annoncé précédemment, Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. reprendront leurs rôles originaux. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les détails de l'intrigue.