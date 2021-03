Space Jam 2 : découvrez de nouvelles images avec la star LeBron James

LeBron James remplace Michael Jordan dans "Space Jam : Nouvelle", suite au classique des années 90. Découvrez les premières images officielles du film ainsi que des nouvelles informations sur le scénario qui va multiplier les caméos.

Space Jam : la nouvelle génération arrive

En dépit de sa grande popularité aux USA, le monde du basket n'est pas exploité tant que ça au cinéma. Space Jam est forcément l'un des titres les plus connus par le grand public quand on évoque cette discipline. Le film sorti en 1997 chez nous pouvait, de plus, compter sur la présence d'une star comme Michael Jordan. Il incarnait dedans son propre rôle, après qu'une invasion alien a eu lieu dans le monde des Looney Tunes. Les personnages animés voyaient leur avenir être joué lors d'un match de basket. S'ils gagnaient, ils pouvaient se libérer de cet envahisseur. Néanmoins, dans le cas, contraire, ils auraient été contraints de se soumettre. Bugs Bunny et ses amis faisaient donc confiance à Michael Jordan pour entraîner l'équipe.

Un petit classique rétro qui va aujourd'hui connaître une modernisation avec une suite intitulée Space Jam : Nouvelle ère. C'est cette fois LeBron James qui sera la star principale et qui foulera le parquet aux côtés des Looney Tunes, devant la caméra de Malcolm D. Lee. Le joueur, que l'on ne présente plus pour ses accomplissements sur le terrain, a déjà flirté avec le cinéma et la télévision. Il trouve ici son premier grand rôle qui n'est rien d'autre que le sien. Cedric Joe sera son fils, un petit génie appelé Dom, qui est plus intéressé par la création des jeux que par le basket. Quand le méchant Al G Rhythm (Don Cheadle) va essayer de capturer le jeune homme pour exploiter ses connaissances, le père et le fils vont se retrouver embarqués dans un monde imaginaire basé sur les licences détenues par Warner.

Des premières images

Les références vont pleuvoir dans le film mais, avant d'évoquer ce sujet, découvrons les premières images du long-métrage. Le magazine Entertainment Weekly a eu l'occasion d'obtenir des grosses exclusivités. Un aperçu consistant vient de tomber avec LeBron James mis en avant, ainsi que ses compagnons animés et une partie du reste du casting :





Les Toons ont eu le droit à un petit ravalement de façade numérique pour l'occasion. Actualisation réussie, leur design n'a pas été saboté par des prises de risque inappropriées. Quant à l'ambiance générale, on ne peut pas encore vraiment saisir tout le potentiel du long-métrage. Le grand intérêt sera l'utilisation du catalogue Warner comme le laisse suggérer le scénario. On peut s'attendre à des choses excitantes quand on sait tous les beaux titres qui sont détenus par le studio.

L'article d'Entertainment Weekly permet de dévoiler quelques personnages qui seront présents dans le film. Ainsi, on sait de manière officielle que des caméos de Batman, Mad Max, King Kong et Wonder Woman sont prévus. En plus de ça, les titres Matrix et Casablanca sont évoqués mais on ne sait pas exactement quels personnages seront présents. D'après ce rapport, il semblerait que les invités vont s'illustrer dans les gradins des matchs entre le Toon Squad et le Goon Squad.

Space Jam : Nouvelle ère est prévu dans nos salles le 14 juillet prochain. Sortie Warner oblige, il aura le droit aux USA à une diffusion en simultané sur HBO Max.