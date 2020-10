Space Jam 2 : l'histoire enfin dévoilée ?

Les Looney Tunes reviennent au cinéma pour rencontrer une autre superstar du basket, plus de 20 ans après la sortie du premier "Space Jam". La suite, avec LeBron James, devrait reprendre les mêmes ingrédients. Un synopsis aurait fuité et il nous permettrait de mieux comprendre l'histoire.

Space Jam : une suite, avec LeBron James

Film culte des 90's, Space Jam racontait l'apparition d'aliens dans le monde des Lonney Tunes. Cette menace tente de réduire en esclavage les pauvres personnages. Une seule option s'offre à eux pour se libérer : gagner un match de basket. Mais en cas de défaite, ils ne pourront échapper à un sombre destin. Les aliens mettent toutes les chances de leur côté en volant les capacités des meilleurs basketteurs de la Terre. Bugs Bunny demande alors à Michael Jordan de venir entraîner son équipe pour essayer de gagner ce match déséquilibré.

À l'heure de se lancer dans une suite, il fallait convoquer une star aussi importante que Jordan à son époque. Il y avait donc assez peu de choix dans le basket actuel et c'est évidemment LeBron James qui a été choisi. Prodige, champion et véritable produit commercial, il coche toutes les cases pour occuper le rôle principal. Space Jam 2 adopte le sous-titre A New Legacy pour insister sur l'héritage du premier film, car c'est à la génération qui l'a connu qu'il s'adressera, en plus d'essayer de séduire un nouveau public plus jeune.

Le synopsis dévoilé ?

LeBron s'était déjà montré dans le maillot officiel de la suite mais nous ne savions pas de quoi elle allait parler. Un synopsis officiel viendrait de fuiter et permettrait d'avoir enfin une vision d'ensemble sur les éléments du scénario :

Lors d'un passage au studio de la Warner, la superstar de la NBA LeBron James et son fils se retrouvent accidentellement piégés dans un monde qui rassemble toutes les histoires et tous les personnages du studio contrôlés par le puissant Al G (Don Cheadle). Avec l'aide de Bugs Bunny, LeBron doit traverser ce monde jamais imaginé jusqu'ici, composé de scènes emblématiques de films et de personnages, tout en regroupant les Looney Tunes pour sauver son fils qui est perdu. Afin de rentrer chez lui, LeBron et les Looney Tunes devront comprendre le mystérieux plan d'Al G et gagner un match de basket épique contre des versions numériques des plus grandes stars de la NBA et de la WNBA, sous les yeux du monde entier.

Voilà donc de quoi il serait question dans cette réalisation de Malcolm D. Lee, écrite par Ryan Coogler et Sev Ohanian. Ces informations demandent confirmation mais tout paraît assez probable pour qu'on y croit. Le synopsis provient du scénariste Ben Mekler, qui vient de dévoiler ça sur son compte Twitter alors qu'il n'a rien à voir avec le film.

Le pitch assez délirant et surprenant, donne envie, avec ce monde qui parlera aux fans de cinéma et à ceux de basket. La Warner a pas mal de licences sous son contrôle, que ce soit les films DC, Harry Potter, Matrix, certains Tim Burton ou encore des titres cultes comme Gremlins ou Le Géant de fer. Le fond du problème reste le même par rapport au premier volet, avec encore un match de basket servant à résoudre un énorme enjeu. Le point intéressant est que d'autres stars de ce sport pourraient se retrouver à l'écran, dans l'équipe de méchants.

Space Jam 2 reste prévu dans nos salles à partir du 14 juillet 2021.