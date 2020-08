Space Jam 2 : premier aperçu de LeBron James dans le teaser

LeBron James remplace Michael Jordan dans "Space Jam : A New Legacy", la suite au film culte des années 90. Un premier teaser montre le basketteur dans ce qui sera le maillot officiel de son équipe. Le design très coloré risque de ne pas être du goût de tout le monde.

Lebron James après Michael Jordan

Space Jam c'est le croisement assez délirant entre le monde du basket et celui des Looney Tunes. À l'époque de sa sortie, dans les années 90, Michael Jordan est une sommité dans sa discipline. Il tient l'un des premiers rôles de ce film qui raconte la menace qui pèse sur les Tunes. Pour contrer les aliens, ils décident de parier leur liberté sur un match de basket. S'ils remportent la partie, les aliens devront partir. Mais ces derniers ont plus d'un tour dans leur sac. Pour s'assurer la victoire, ils volent l'énergie des meilleurs joueurs de la planète. Gonflés à bloc, ils s'avancent comme les favoris face aux Tunes. Bugs Bunny et ses amis demandent alors à Michael Jordan de les coacher pour les mener à la victoire finale.

Space Jam est un titre culte qui sent bon les années 90 et qui ne peut échapper à une nouvelle déclinaison, dans une cette époque si spéciale où la nostalgie se confond avec le manque d'inspiration. La suite ne fait pas dans l'originalité avec son titre qui est Space Jam : A New Legacy. Puisqu'il est question d'héritage, ce n'est pas Michael Jordan qui sera en tête d'affiche mais une star plus actuelle du basket : LeBron James. Le joueur des Lakers est probablement l'une des plus grandes stars de ce sport, à l'heure actuelle. Il a d'ailleurs déjà fait ses débuts devant la caméra, avec quelques petits rôles. Mais c'est bien la première fois qu'il aura une telle importance dans un long-métrage. La réalisation de Malcolm D. Lee est prévue pour l'été 2021 au cinéma.

Un premier teaser de Space Jam 2

Nous avions jusque-là le titre officiel et le logo du film, mais rien de plus. Un premier court teaser nous fait entrer plus directement dans le vif du sujet avec l'apparition de LeBron James dans ce qui sera le maillot de son équipe. Elle se nommera la Tune Squad et affichera ses couleurs vives. Le maillot est dominé d'un côté par un bleu très voyant, et de l'autre côté par du orange/jaune qui représente les Looney Tunes. La tenue de Michael Jordan était quand même moins excentrique, avec du blanc et le logo au milieu. Ce design plus moderne pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Ceci étant montré, on ne sait pas comment le basketteur va se retrouver dans la même équipe que la bande à Bugs Bunny. Il pourrait être tout simplement question d'un retour des aliens, pour prendre leur revanche des années après la précédente débâcle. Une telle histoire ne serait pas forcément originale mais on n'attend pas du script qu'il verse dans une profonde réflexion sur le sport. Comme le Space Jam original, ce nouvel héritage espère se faire une place dans la pop culture. D'un point de vue promotionnel, la présence de LeBron James devrait permettre de créer un engouement autour du projet. L'ancienne génération s'en remettra aussi à ses bons souvenirs d'un premier film qui a préservé ses bonnes vibes. Quoi qu'il se passe, ce Space Jam 2 devrait faire plaisir à Nike, avec qui le basketteur a un juteux contrat. La firme américaine pourra en profiter pour sortir des produits dérivés et, notamment, vendre le maillot que l'on voit dans cette vidéo.