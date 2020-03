Space Jam 2 : on connaît le méchant du film

LeBron James, Bugs Bunny et les Looney Tunes viennent de trouver leur adversaire dans "Space Jam 2". Initialement annoncé au casting pour jouer l'un des amis du basketteur, Don Cheadle incarnera finalement le grand méchant du film. Et le comédien, connu pour ses rôles dans "Ocean's Eleven", "Hôtel Rwanda" et le MCU, est apparemment ravi de sa participation au projet.