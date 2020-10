Space Mountain : Disney va adapter son attraction en film

La célèbre attraction "Space Mountain" va servir de base pour un long-métrage en prises de vue réelles. Disney lance le développement d'un projet de science-fiction qui devrait être pour un public familial. Maintenant, il reste tout à inventer pour définir une intrigue.

Space Mountain : une attraction populaire

Après Pirates des Caraïbes , Le Manoir Hanté et prochainement Jungle Cruise, Disney va continuer d'adapter au cinéma des attractions de leurs parcs. Tout, de nos jours, sert de prétexte pour lancer un projet, du moment que le public connaît la référence. Avec des millions de visiteurs chaque année, les attractions sont des sources d'inspiration comme les autres au final. Au tour du Space Mountain de prendre le chemin des salles obscures. Ce rollercoaster à moitié dans le noir vous propulse dans les étoiles avec des sensations fortes à la clé. Disponible dans plusieurs parcs du monde, il est très prisé par le public. The Hollywood Reporter annonce que Joby Harold a été engagé pour écrire le scénario, avec le tandem Dan Lin/Jonathan Eirich à la production (il était derrière le remake live-action d'Aladdin). Le scénariste collabore déjà avec Disney pour la série sur Obi-Wan Kenobi, il devrait donc être bien placé pour traiter un nouveau projet de science-fiction.

Une base très maigre

Dans le fond, pourquoi transposer l'attraction au cinéma alors qu'il n'y a pas d'histoire déjà définie ? Quand on monte à bord du wagon, on ne s'attache à aucun personnage ni on ne prend part à une réelle intrigue. Il n'y a, en fait, qu'un univers lié à l'espace. Rien de plus. Disney s'en fiche et veut seulement pouvoir miser sur le titre Space Mountain afin de rameuter du monde dans les salles. Un scénario devra être inventé pour apporter de la consistance narrative et, si rien d'officiel n'est connu à son sujet, il devrait s'agir d'un divertissement familial qui embarque des personnages dans une aventure spatiale divertissante.

L'avantage d'un tel matériau de base, c'est que tout est à inventer. Il peut donc en sortir quelque chose d'intéressant et d'original, tout comme quelque chose de déjà vu. En cas de réussite, c'est l'assurance pour Disney de pouvoir remodeler un peu ses attractions en incorporant des éléments du film. Le studio va essayer certainement d'engager une ou deux grosses stars pour mener ce projet sur la voie du succès commercial. Par exemple, pour Jungle Cruise, c'est Dwayne Johnson et Emily Blunt qui ont été choisis.