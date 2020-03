Spawn : le reboot perd un membre important de l'équipe et risque de prendre du retard

Les incroyables comics de Todd McFarlane n'ont jamais eu un projet cinématographique à la hauteur. L'unique film existant est plus un navet qu'autre chose mais la situation pourrait s'inverser avec un reboot en préparation. Sauf qu'un membre important de l'équipe vient de quitter le projet...

Vous voulez vous assurer de rigoler gentiment devant un bon nanar rétro ? Il ne vous reste qu'à vous poser devant le Spawn de Mark Dippé ! Adaptation ratée d'un matériau en or, le film n'a aucunement rendu justice au personnage tourmenté qu'est Spawn. Il en reprenait pourtant les principaux éléments narratifs, à savoir la mort d'Al Simmons après une trahison de l'un de ses supérieurs. Mais le garçon termine devant le Seigneur des ténèbres, Malebolgia, et passe un pacte avec lui afin de pouvoir revoir sa femme. Simmons devient Spawn, programmé pour mener les armées des enfers dans leur lutte pour prendre le contrôle.

Avec ses multiples références à l'Enfer et l'Armageddon, l'univers inventé par Todd McFarlane est délicieux, violent, sans compromis. Et, donc, pas réservé à tout le monde. Mais si vous en avez marre des héros lisses ou trop gentils, Spawn est l'homme qu'il vous faut. Avec de tels arguments, vivement qu'un film s'accapare sa mythologie pour la sublimer. Pour s'assurer que ce sera le cas, c'est McFarlane himself qui va s'occuper de la mise en scène d'un reboot. Ce qui sera sa première expérience derrière la caméra. Un projet annoncé depuis longtemps qui n'avance pas comme on pouvait l'espérer.

Plus de scénariste à bord pour écrire Spawn

Une récente interview du créateur chez Shoryuken a suscité quelques inquiétudes. Il annonçait que le film avait perdu l'un de ses membres, qui était quelqu'un récompensé aux Oscars. La cause ? Un problème d'emploi du temps. Tout le monde a alors eu peur qu'il s'agisse de Jamie Foxx, l'acteur qui doit normalement prêter ses traits à Spawn. Mais Comicbook nous rassure en dévoilant que c'est en réalité le scénariste qui vient de quitter le navire. Si son nom n'est toujours pas donné, il compte aussi à son palmarès un Oscar. Le petit souci, c'est que les gens prêts à mettre dans l'argent dans le film voulaient qu'il soit de la partie, et son départ pourrait dans l'immédiat remettre encore au cause ce reboot.

Pas simple, même en ces temps où les adaptations de comics génèrent des succès financiers importants, de parvenir à monter un objet qui sera forcément Rated R. On essaiera de se rassurer en se remémorant les récents mots de McFarlane, qui promettait que la production aurait lieu cette année. Avec la perte du scénariste, pas sûr qu'il arrive à tenir parole...