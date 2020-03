Spawn : le tournage du reboot prévu pour cette année

Vous avez aimé ? Partagez :

Le reboot de « Spawn » devrait bientôt entrer en tournage. Après de longues années d’attente, les amateurs de l’anti-héros vont être satisfaits : il sera bientôt de retour dans l’adaptation cinématographique réalisée par son créateur Todd McFarlane.

Il y a deux ans, Todd McFarlane, le créateur de Spawn, a passé un accord avec Blumhouse Productions pour donner vie à son personnage sur grand écran. Todd McFarlane crée Spawn en 1992 chez Image Comics. Al Simmons est un ancien militaire qui échoue au 8ème sous-sol de l’enfer. Il pactise avec Malébolgia dans l’espoir de revenir à la vie. Il lui vend son âme et endosse la responsabilité de mener les troupes de l’enfer à la victoire face aux forces célestes. Après cinq années de tortures, Al est renvoyé sur Terre sous la forme de HellSpawn. Il a dorénavant une apparence démoniaque et part dans une campagne vengeresse et punitive.

En 1997, Mark A.Z. Dippé adapte le personnage sur grand écran. Mais Spawn est une série Z en puissance, un navet hostile qui ne rend pas hommage à la profondeur esthétique et scénaristique du personnage. Le film est en plus un échec commercial cuisant avec seulement 87 millions de dollars de recette pour un budget de 40 millions. Depuis, Todd McFarlane cherche à laver cet affront en réalisant sa propre adaptation de Spawn.

Le tournage va débuter cette année

Todd McFarlane est récemment apparu à la Fan Expo de Vancouver. Il a notamment lâché quelques informations sur Spawn. Il est une fois de plus revenu sur Joker, et l’influence que le film a eu sur son propre projet. En tout cas, cette fois il a l’air sur de lui et annonce le lancement du tournage dès cette année :

Spawn est en haut de la liste. Grâce au succès de Joker mon téléphone n’arrête pas de sonner. J’ai parlé à quelques personnes pendant les Oscar, et j’aligne les investisseurs. Depuis Joker ce n’est plus moi qui supplie les producteurs de faire Spawn. La donne a changé. Je peux vous assurer que le film se produira cette année. Et je le réaliserai. Je vais le diriger.

L’un des points compliqué du projet était le contrôle créatif. Todd McFarlane a écrit le scénario de cette nouvelle version. Un des impératifs de son projet est le classement R. Mais les studios étaient plutôt frileux à l’idée de produire ce type de film. Mais avec le succès de Joker, lui aussi classé R, le désir de McFarlane semble pouvoir devenir réalité. Spawn sera ainsi normalement interdit au moins de 17 ans aux Etats-Unis.

Une autre de ses exigences est de réaliser lui même le film. Et là aussi, il semble avoir eu gain de cause. En même temps, vu la qualité du précédent film on comprend totalement les revendications de Todd McFarlane. Quoi qu’il en soit, cette fois, le film semble définitivement lancé, avec un début de tournage dès cette année !