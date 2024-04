James McAvoy est terrifiant dans le trailer de ce prochain thriller cauchemardesque

Universal Pictures a dévoilé la bande-annonce de "Speak No Evil", un thriller très inquiétant avec James McAvoy et Mackenzie Davis, par le réalisateur de "Eden Lake".

Speak No Evil : un thriller terrifiant avec James McAvoy

James McAvoy a prouvé depuis longtemps qu'il pouvait apparaître dans toutes sortes de rôles et dans des genres bien différents. Un bon exemple de sa capacité à varier est Split (2017) dans lequel il joue un homme atteint d'un trouble dissociatif. L'acteur se montrait alors très inquiétant en passant d'une personnalité à une autre, dont certaines étaient très dangereuses... On repense un peu à ce rôle devant la bande-annonce de Speak No Evil que vient de dévoiler Universal Pictures. Car là encore, le comédien fait vraiment peur.

On découvre sur ces images deux familles qui se rencontrent durant leurs vacances à l'étranger. D'un côté Mackenzie Davis et Scoot McNairy, et leur fille jouée par Alix West Lefler, et de l'autre James McAvoy avec Aisling Franciosi et leur garçon interprété par Dan Hough. Comme les vacances se passent plutôt bien, la première famille accepte l'invitation de la deuxième de venir les voir dans leur maison de campagne. Sauf qu'une fois sur place, le comportement leurs hôtes s'avère très étrange et gênant. Et on devrait assister à un véritable cauchemar qui pourrait finir en massacre...

Le réalisateur d'Eden Lake

On doit ce prochain thriller à James Watkins, qui renoue là avec un genre qu'il maîtrisait à ses débuts. En effet, avant le film d'action Bastille Day (2016) et le film d'horreur La Dame en noir (2012), le cinéaste avait surtout réalisé Eden Lake (2008), son premier long-métrage. Dedans, un couple se faisait agresser dans leur maison de campagne par un groupe de jeunes. Il s'agit d'ailleurs, pour nous, d'un des meilleurs films d'horreur "réalistes".

Il y a donc quelque chose de proche avec Speak No Evil, puisqu'un moment paisible va basculer en une situation angoissante. Si James McAvoy effraie, façon Jack Torrance dans Shinning, Aisling Franciosi est aussi inquiétante. Le film sera à découvrir dans les salles le 18 septembre prochain.