Spider-Man 2 : le scénariste David Koepp révèle les éléments de son histoire avortée - CinéSéries

Le scénariste David Koepp a partagé ses scripts originaux pour "Spider-Man 2 ". L'auteur avait en effet écrit une histoire pour le film de Sam Raimi mais celle-ci n'a pas été retenue. Aujourd'hui, il dévoile les éléments de son intrigue.

Spider-Man 2 : l'énorme classique

Sorti en 2004, Spider-Man 2 est encore aujourd'hui un énorme classique du genre super-héroïque. Considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la trilogie, le film de Sam Raimi est une référence absolue du genre. L’œuvre a rencontré des critiques dithyrambiques, et est encore considérée aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. De plus, le métrage s'est avéré être un succès au box-office avec plus de 788 millions de dollars de recettes.

Qui est David Koepp ?

David Koepp est un scénariste très célèbre à Hollywood qui a travaillé sur des sagas emblématiques comme Jurassic Park, Mission Impossible ou encore Indiana Jones. Il était également l'auteur du premier Spider-Man. Après l'énorme succès de ce premier film, le scénariste a été engagé pour écrire la suite. Mais Sam Raimi a choisi d'aller dans une autre direction, délaissant le scénario de David Koepp pour prendre l'histoire proposée par Michael Chabon et Alvin Sargent.

David Koepp avait de bonnes idées pour Spider-Man 2

Près de 20 ans plus tard, David Koepp a enfin dévoilé son approche pour Spider-Man 2. Son histoire ressemblait à celle utilisée dans The Amazing Spider-Man. David Koepp avait toujours le docteur Octopus en antagoniste principal, mais ce dernier avait une connexion avec les parents de Peter Parker comme le Lézard dans The Amazing Spider-Man. Le script de David Koepp comprenait également une romance entre Peter Parker et Gwen Stacy, la mort du capitaine Stacy, et une alliance entre Harry Osborn et J. Jonah Jameson pour démasquer l'araignée. Enfin, David Koepp avait réservé une brève apparition de Eddie Brock, élément repris dans Spider-Man 3. Sony et Mark Webb ont réutilisé l'intrigue de Gwen Stacy proposé par David Koepp dans le reboot de la franchise. L'auteur a ensuite comparé son scénario de Spider-Man 2 à L'Empire Contre-Attaque au micro de Collider :

Fondamentalement je voulais raconter l'histoire de Gwen Stacy et de Harry Osborn, mais j'ai espacé ça différemment. Je voulais que Gwen soit tuée au milieu du deuxième film, car cela suit une sorte de modèle de L'Empire Contre-Attaque. Il y avait différents méchants que je voulais utiliser. C'était une façon différente de raconter l'histoire.

Mais Sam Raimi a préféré partir dans une autre direction, laissant de côté l'arc de Gwen Stacy pour se concentrer totalement sur le docteur Octopus. Même si le scénario de David Koepp demeure très intéressant, on ne peut pas critiquer les partis pris de Sam Raimi tant Spider-Man 2 est un petit chef d’œuvre...