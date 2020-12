Spider-Man 3 : Daredevil sera-t-il aussi dans le film ?

Tom Holland ne sera pas la seule star de "Spider-Man 3". Le multivers sera au centre du film et permettra de faire revenir plusieurs personnages, que ce soit des méchants, des gentils ou des versions antérieures du héros principal. Daredevil pourrait aussi se joindre à la fête.

Du beau monde dans Spider-Man 3

Les dernières rumeurs qui sont sorties sur Spider-Man 3 ont dernièrement trouvé des confirmations de la part de la presse. Alfred Molina reviendra en Docteur Octopus, Andrew Garfield répondra à l'appel et Tobey Maguire reste en discussion avec les producteurs pour en faire de même. Spider-Man 3 se transforme progressivement en une énorme réunion qui se servira de l'argument multivers pour justifier tout ça. On rappelle que Jamie Foxx reprendra le rôle d'Electro, que Benedict Cumberbatch aura son importance avant le second film qui sera consacré à Doctor Strange, et on vient d'apprendre que Kirsten Dunst avait donné son accord pour redevenir Mary Jane Watson. Le nom d'Emma Stone a également été évoqué mais on sera un peu plus réticent à son sujet. Le personnage est tout simplement mort, ce qui reste un obstacle de taille à surmonter. À voir si le film ira jusqu'à la ressusciter mais, en attendant, une toute nouvelle rumeur vient de sortie. D'après Murphy's Multiverse, le Daredevil de Charlie Cox serait lui aussi sur le point d'être incorporé dans le film prévu le 15 décembre 2021.

Daredevil ©Netflix

Après la série Netflix, Daredevil au cinéma ?

On l'a connu dans la série éponyme diffusée sur Netflix. L'une des rares satisfactions de l'univers Marvel sur la plateforme. Les fans ont été attristés de constater qu'il n'allait plus revenir après la rupture de l'accord entre Netflix et Marvel. Quand Disney a lancé son propre service, tout s'est arrêté et les personnages ont été condamnés à attendre. Un accord entre les deux firmes empêchait Disney de se servir des personnages dans un certain laps de temps après l'arrêt. Le mois dernier, Disney a récupéré les droits de Daredevil et voilà maintenant qu'on prend connaissance d'une telle rumeur. Faut-il s'y fier ? A-t-on des raisons d'y croire ? À vrai dire, maintenant qu'on a compris que le Spider-Man 3 de Jon Watts allait être un mix entre différentes dimensions, tout devient possible. N'importe quelle rumeur doit être prise un minimum au sérieux dans ces conditions. Attention, cependant, à ne pas trop en faire juste pour exciter les fans. La cohérence doit rester primordiale, comme dans l'excellent Spider-Man : New Generation. Ce film d'animation a ouvert la voie et a montré ce que l'on pouvait faire avec le multivers.

Au lieu de chercher à prolonger la série qui a existé pendant trois saisons, Disney a peut-être trouvé LE moyen de contenter les fans de Daredevil avec un projet fou. Le programme n'aurait pas spécialement sa place sur Disney+ en raison de sa violence graphique. Mais le personnage garde une popularité quasiment intacte. Il serait dommage de ne pas chercher à l'exploiter dans le MCU, quitte à l'assagir pour qu'il corresponde aux conditions d'un spectacle grand public. Si la rumeur tenait une confirmation, on serait peut-être en train de comprendre comment Disney va traiter les personnages récupérés chez Netflix. À défaut de les relancer en solo sur le petit écran, ils pourraient venir en aide aux copains qui sont là depuis longtemps dans le MCU. Le multivers étant l'une des prochaines attractions à partir de la phase 4, tout est possible. Même plus besoin d'avoir un lien de parenté avec l'univers développé depuis le premier Iron Man, Marvel a juste à fouiller dans le passé. On appelle ça faire du neuf avec du vieux.