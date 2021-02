Spider-Man 3 : le titre officiel est enfin dévoilé

C'est la fin des théories et autres propositions basées sur le mot "home" ! Marvel cesse le suspense et vient d'annoncer le titre officiel du prochain film Spider-Man attendu le 15 décembre 2021 dans les salles.

Spider-Man 3 : le titre officiel révélé

Nous nous contentions depuis des mois de photos volées sur le tournage du prochain film Spider-Man. Le film n'a toujours pas achevé sa production que des premières images sont enfin tombées. Rien de très significatif pour le moment, on retient davantage les faux titres diffusés par Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon pour troller les fans. Toute la journée, les réseaux sociaux ont parlé de ça et les spéculations ont été relancées. Elles peuvent désormais prendre fin une bonne fois pour toutes. Marvel vient de dévoiler le titre officiel du film, qui sera Spider-Man : No Way Home.

L'annonce a été faite par le biais d'une petite vidéo sympathique. Après une discussion entre les trois jeunes acteurs, le titre apparaît sur un tableau. On peut remarquer que plusieurs autres options sont barrées, comme pour rappeler toutes les idées émises par les fans.

Ça veut dire quoi ?

Un titre qui ne sera probablement pas traduit en France (Far From Home et Homecoming ne l'ont pas été) et qui veut dire littéralement "pas de retour à la maison". Un choix lourd de sens, car il exprime une sorte de point de rupture où il ne sera plus possible de revenir en arrière. Rappelons que Spider-Man est désormais considéré comme responsable des événements dramatiques de Londres. De plus, son identité n'est plus un secret pour personne.

On peut aussi comprendre ce titre comme la fin d'un chapitre dans le MCU. Car le héros va ensuite filer dans l'univers étendu de Sony ! Avec l'apparition du multivers, on peut penser que Peter Parker va se perdre entre les différentes réalités et ne pourra plus rentrer chez lui. Nul doute que les fans vont encore s'amuser à émettre un tas d'hypothèses après la révélation du titre.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Spider-Man : No Way Home est prévu en France le 15 décembre prochain dans nos salles. Un synopsis officiel n'a toujours pas été révélé. Il devrait être question d'une réunion entre le Spider-Man de Tom Holland et ceux de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield.