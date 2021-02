Spider-Man 3 : les premières images officielles sont arrivées

Les photos volées sur le tournage auront fait l'affaire pendant un moment mais il est temps de passer au stade supérieur avec les premières images officielles de "Spider-Man 3" ! Dans le même temps, différents titres ont été dévoilés par le casting.

Spider-Man 3 : l'une des énormes attentes de cette année

D'autres films du MCU doivent arriver avant lui (Black Widow et Eternals) mais c'est pourtant Spider-Man 3 qui polarise l'attention. Probablement parce que son tournage est actuellement en cours et que l'on voit des nouvelles tomber régulièrement. Cette prochaine aventure demeure au centre de nombreuses discussions (et spéculations) parce qu'elle va exploiter les possibilités du multivers. Ainsi, Jamie Foxx reviendra en Electro pendant qu'Alfred Molina rejouera le Dr Octopus, célèbre méchant de Spider-Man 2. S'ils ont été présentés dans des films avec des incarnations différentes de l'Homme-Araignée, ce nouvel opus compte rassembler trois générations à l'écran.

Malgré un récent démenti de Tom Holland, Tobey Maguire et d'Andrew Garfield devraient vraisemblablement apparaître également. Après tout le remue-ménage sur leur implication, les fans risquent d'être déçus s'ils n'ont pas ce qu'ils attendent. Plusieurs autres rumeurs traînent sur le net mais le manque d'informations officielles ne permet pas d'avoir d'énormes certitudes.

Enfin des images officielles

Ce qui est sûr, c'est que le tournage avance à son rythme depuis des semaines. Nous avons vu passer plusieurs clichés qui captaient ce qu'il se passait sur le plateau. Là aussi, dur d'en tirer des conclusions sur le scénario. Pour rappel, à la fin de Far From Home, Spider-Man était accusé à tort d'être responsable de l'attaque de Londres. Par la même occasion, sa réelle identité était enfin révélée. Autant dire que le héros ne sera pas au top pour son retour. Il pourra toujours compter sur ses amis MJ et Ned.

C'est d'ailleurs le trio qui s'affiche sur les toutes premières images officielles du film ! Spider-Man 3 se laisse approcher mais ne présente pas Peter Parker avec le costume. Il faudra se contenter de trois images qui montrent les jeunes personnages en train d'enquêter sur quelque chose. Sur quoi ? Vous vous doutez bien que nous n'avons pas la réponse.





Des faux titres révélés ?

L'un des gros mystères qui entoure ce Spider-Man 3 est le titre officiel. Il devrait être dans la continuité des deux précédents, avec l'utilisation du mot "home". Marvel n'a toujours pas révélé quel était leur choix final et, depuis un moment, les fans se lâchent avec leur proposition. En plus de ces premières images, les trois acteurs Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon se sont amusés à troller le public en dévoilant chacun un titre différent. A priori, le définitif ne devrait pas être dans cette liste.

Si on les prend indépendamment, il est possible de se faire piéger et de penser qu'il s'agit d'une vraie information. La typographie fait tout pour rendre crédibles ces présumés fakes. On a donc droit à Phone Home ("Téléphone maison", qui a tout d'une référence à E.T. l'Extraterrestre), Home Slice (une expression qui se traduit par "un pote") et Home-Wrecker ("Briseur de ménage"). On ne voit pas le film adopter l'un de ces titres mais, par-delà la blague, ils disent peut-être quelque chose de ce qui nous attend dans le scénario.





L'idée marketing est astucieuse, elle use du pouvoir de propagation inhérent aux réseaux sociaux et joue en même temps avec les spéculations des fans. On peut juger que le coup est réussi à la vue des nombreuses réactions qui affluent depuis quelques heures. Le titre officiel finira bien par tomber dans les prochains mois, avec une date de sortie française fixée au 15 décembre 2021.