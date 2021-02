Spider-Man 3 : Tom Holland dément les présences de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans le film

C'est une mauvaise nouvelle pour tous les fans de Spider-Man et plus largement du Marvel Cinematic Universe (MCU). Selon Tom Holland, les comédiens Andrew Garfield et Tobey Maguire ne seront finalement pas dans le film !

Spider-Man 3 : le développement des multivers ?

C'est certainement l'un des films de super-héros qui fait le plus fantasmer les fans actuellement. Réalisé par Jon Watts et attendu pour le 15 décembre prochain, Spider-Man 3 avait tout du projet parfait. Un véritable trip pour tous les fans de Marvel, et plus largement des films de super-héros. Parce que ce projet vendait du rêve. Du rêve comme rarement. Mais Tom Holland vient visiblement de tout gâcher...

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man 3 ©Marvel Studios / Sony Pictures

Pourquoi ce Spider-Man 3 a quelque chose de si spécial ? Et bien parce que le long-métrage est censé aborder le multivers au cinéma. Un peu comme dans le récent Spider-Man : New Generation, mais cette fois en prises de vue réelles. À cause des événements qui vont se produire dans WandaVision, on attend une importante répercussion sur l'ensemble de la phase 4 du MCU. De Loki, à Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, en passant par Spider-Man 3 et Doctor Strange et le Multivers de la Folie.

Un film de dingue !

Dans le prochain film sur le tisseur, de gros bouleversements devraient être mis en scène puisque le jeune Peter Parker va rencontrer des personnages issus d'autres univers. C'est en tout cas ce à quoi tout le monde s'attend. Jamie Foxx est de retour dans la peau d'Electro, un personnage qu'il a déjà incarné dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros. Un film hors du MCU. De même, Alfred Molina est confirmé dans le film, et devrait logiquement reprendre le rôle de Dr Octopus, qu'il détenait dans Spider-Man 2. Là encore, le film de Sam Raimi est en dehors du MCU.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Il n'en fallait donc pas plus pour initier les meilleurs fantasmes auprès des fans de Marvel Comics, et un Spider-Man 3 qui présenterait un Spiderverse avec les retours de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, chacun dans leur Spider-Man respectif. Surtout que de nombreuses rumeurs suggèrent leur renouveau dans le film de Jon Watts. Il se murmure également que Kirsten Dunst reviendrait dans la peau de Mary Jane et que Charlie Cox reprendrait son rôle de Daredevil. Mais le film fait couler beaucoup d'encre, et il est difficile de déceler le vrai du faux.

Tom Holland : le rabat-joie

Lors d'un grand entretien avec le magazine Esquire, notamment pour faire la promotion de Cherry, le prochain film des frères Russo, Tom Holland s'est brièvement arrêté sur Spider-Man 3. Forcément, le magazine lui a posé des questions concernant le futur film Marvel et surtout la présence ou non de ses pairs. Malheureusement pour les fans, le jeune comédien donne une réponse ferme. Andrew Garfield et Tobey Maguire ne seront pas dans le film :

Non, non, ils n'apparaîtront pas dans ce film. À moins qu'ils ne m'aient caché cette énorme information, ce qui, je pense, serait un trop grand secret pour qu'ils me la cachent. Mais pour l'instant, non. Ce sera une continuité des films Spider-Man que nous avons réalisé.

Alors, déçu ? Mais attention, tous les espoirs ne sont pas perdus. Même si Tom Holland semble catégorique, peut-être que tout n'est pas joué. Déjà, parce que l'acteur emploi le terme « ce film ». Ce qui ne ferme pas la possibilité d'une apparition des comédiens dans d'autres produits du MCU. Comme éventuellement dans Doctor Strange 2. Ensuite, Tom Holland est un habitué des spoilers. Le jeune acteur ne peut pas s'empêcher de révéler des éléments importants sur les intrigues des films. Il a clairement la réputation d'être un spoiler maladif.

Spider-Man ©Sony Pictures

En 2018, il a révélé la fin de Avengers : Infinity War sans faire exprès dans un cinéma bondé à Los Angeles. Compte tenu de cette réputation qu'il n'a pas volée, on peut imaginer peut-être que Marvel Studios prenne ses précautions, et lui cache la vérité. Lorsqu'il est arrivé sur le tournage de Spider-Man 3, la production ne lui a remis que les 70 premières pages du scénario. Histoire d'éviter toute erreur intempestive...

Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'est réellement ce film et j'ai huit semaines pour le tourner.

a-t-il néanmoins déclaré à Esquire. Ce qui permet de ne pas le croire sur parole et de laisser de l'espoir aux fans. Affaire à suivre donc !