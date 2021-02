Spider-Man 3 : Tom Holland promet une des meilleures scènes d'action de sa carrière

Tom Holland promet que « Spider-Man 3 » sera un film renversant. Lui qui a participé à « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame » affirme que le film de Jon Watts réserve la meilleure scène de combat super-héroïque de tous les temps.

Spider-Man 3 : un film très attendu

Actuellement, Tom Holland est en plein tournage de Spider-Man 3. De retour dans la peau de Peter Parker pour la sixième fois, il promet que ce nouvel opus en solo va être explosif. Toujours réalisé par Jon Watts, le film est attendu le 15 décembre prochain, et devrait être une conséquence de la série WandaVision. Le long-métrage devrait effectivement aborder le concept des multivers, avec notamment les retours de personnages issus d'autres franchises. C'est le cas par exemple de Jamie Foxx dans la peau d'Electro ou d'Alfred Molina de retour en Dr Octopus.

Spider-Man : Homecoming ©Marvel Studios

Il se murmure également que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient aux aussi revenir dans leur costume respectif de Spider-Man. Enfin, Charlie Cox devrait quant à lui, revenir dans la peau de Daredevil. Spider-Man 3 promet d'être une relecture du Spiderverse en version live, et d'être l'un des films de super-héros les plus ambitieux. Les fans du Marvel Cinematic Universe en attendent beaucoup...

Le meilleur combat super-héroïque de tous les temps ?

Lors d'une récente interview avec Collider, le comédien, qui faisait la promotion de son dernier film Cherry, a lâché quelques informations sur Spider-Man 3. Il a notamment affirmé que le film de Jon Watts réserve la meilleure scène d'action super-héroïque de tous les temps. Rien que ça !

J'ai vu un montage il y a trois ou quatre jours d'une scène de combat que nous tournons depuis environ un mois. Et c'est de loin la scène de combat la plus impressionnante que j'ai jamais vue dans un film de super-héros. J'ai été époustouflé. Que ce soit le travail des cascadeurs, des acteurs ou de moi-même, c'est juste incroyable, et j'ai vraiment hâte que les gens voient ça.

Une affirmation qui prend place alors que le jeune comédien a participé aux mastodontes Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, qui réservaient tous les deux leur lot de scènes d'action. Ainsi, Spider-Man 3 aurait une séquence encore plus musclée que les deux films des frères Russo ? Difficile à croire mais en même temps c'est très excitant. Tom Holland est le roi des annonces en tout genre, et il ne faut pas toujours croire ce qu'il dit. Les affirmations de l'acteur sont en tout cas assez audacieuses, et promettent du lourd pour Spider-Man 3. En attendant, découvrez ici les premières images officielles.