Spider-Man 3 : tous les détails sur la production

Marvel Studios et Sony s’associent une nouvelle fois pour produire et mettre en scène « Spider-Man 3 ». Le long-métrage va bientôt entrer en production : voici tout ce que l’on sait pour le moment.

Après Homecoming et Far From Home, Tom Holland va reprendre une nouvelle fois le costume de Spider-Man à l’occasion d’une troisième aventure solo. Comme pour les deux précédents films, ce troisième épisode sera dans la continuité du Marvel Cinematic Universe (MCU). Une fois de plus, le blockbuster sera produit par Marvel Studios et Sony Pictures.

Bientôt en production

Ce Spider-Man 3, qui n’a pas encore de titre, devrait débuter sa production en juillet prochain pour se terminer en novembre. Il est attendu le 14 juillet 2021 dans nos salles. Le tournage devrait aller sur des lieux de productions intéressants comme Atlanta, New York, Los Angeles et même l’Islande. Ce ne sera pas le premier film du MCU à fouler les terres glaciales de l’Islande puisque Thor : The Dark World a également en partie été tourné là-bas.

Jon Watts reviendra une troisième fois pour mettre en boîte le film. Si Tom Holland est évidemment confirmé, le reste du casting demeure inconnu. On suppose que Zendaya reviendra en MJ, Marisa Tomei en tante May et Jacob Batalon en Ned. Reste à savoir si Jon Favreau reviendra sous le costume de Happy et surtout si Jake Gyllenhaal sera une nouvelle fois Mysterio (parce qu’entre nous, on doute sérieusement de sa mort…). Enfin, on aimerait beaucoup revoir J.K Simmons dans la peau de J.J Jameson, teasé à la fin de Far From Home.

Côté intrigue on ne sait pas grand chose non plus. Un élément est cependant certain. Far From Home se concluait sur un puissant cliffhanger qui laissait Peter Parker face à de sérieux problèmes. Déjà, son identité secrète est révélée aux yeux et aux oreilles du monde entier. La planète sait dorénavant que Peter Parker se cache sous le masque de l’araignée. Ensuite, Mysterio, dans un dernier tour de passe-passe, fait croire aux médias que Spider-Man l’a froidement assassiné. Voilà donc notre héros devenu hors-la-loi. Spider-Man 3 devrait reprendre après tous ces événements. Côté méchant, il se murmure que Kraven le chasseur pourrait être l’antagoniste principal. Il se lancerait alors à la poursuite du tisseur.

Enfin, les derniers indices sur Spider-Man 3 surviennent dans la bande-annonce de Morbius. On en a parlé il y a peu, la présence de Michael Keaton, alias le Vautour, dans la bande-annonce du film de Sony, soulève beaucoup de questions. Reste à savoir si le personnage, et par conséquent Morbius lui-même, vont avoir une implication dans Spider-Man 3.