Spider-Man 3 : Willem Dafoe de retour en Bouffon vert ?

Une grande réunion autour du Spider-Man de Tom Holland. C'est à ça que va ressembler le prochain volet sur l'Homme-Araignée dans le MCU. En plus des méchants déjà confirmés, le Bouffon vert pourrait aussi faire son retour, avec Willem Dafoe dans le costume.

Spider-Man 3 : trois générations dans un seul film

À en croire Tom Holland dans une récente interview, Spider-Man 3 sera exceptionnel. Possiblement "le plus ambitieux film sur un super-héros qui n'ait jamais été fait". Rien que ça. Loin de nous l'envie de ne pas le croire, mais on attend quand même de comprendre comment tout va s'imbriquer avant de s'enthousiasmer plus que de raison. Vous êtes sûrement déjà au courant, mais ce film, toujours mené, par Jon Watts a l'envie d'étreindre les possibilités permises par le multivers.

Nous allons avoir un prolongement de l'arc scénaristique du héros dans le cadre du MCU, ainsi qu'un mélange entre tout ce qui a déjà été fait au cinéma auparavant avec le personnage. C'est ainsi que Tobey Maguire et Andrew Garfield, les deux précédentes incarnations de Spider-Man, seront visibles dans le film. Nous savons aussi que Jamie Foxx et Alfred Molina ont été recrutés pour reprendre les rôles d'Electro et de Dr Octopus. Le scénario va mixer trois générations, et l'exercice pourrait même aller encore plus loin avec les participations de Kirsten Dunst et Emma Stone.

Le Bouffon vert sur le retour ?

Cette grande réunion, à laquelle sont conviés également Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, risque de nous réserver d'autres surprises. Un retour de Charlie Cox en Daredevil a été évoqué mais impossible d'affirmer qu'il sera présent au casting. Il se pourrait que l'on doive aussi compter sur le Bouffon vert. Mais pas la version de Dane DeHaan dans The Amazing Spider-Man : le destin d'un héros. Plutôt celle de Willem Dafoe dans la trilogie de Sam Raimi. Un méchant que les fans ont adoré !

Spider-Man ©Columbia TriStar Films

Le site The GWW rapporte que l'acteur aurait été vu sur le plateau dernièrement. Néanmoins, aucune photo ne peut l'affirmer et on reste dans une forme d'incertitude en ce qui concerne ce rapport. Il est cependant assez simple d'y croire, vu la tournure que prend le projet depuis un moment. Une incarnation aussi appréciée par le public serait forcément accueillie dans un bon esprit. Encore faut-il que tout ce beau monde trouve une place cohérente et fluide dans l'ensemble. Ça ne sera pas facile de gérer les figures sollicitées sans que l'on ne tombe dans du fan service gratuit. On se questionne, par exemple, sur la manière dont ce Bouffon vert peut revenir alors qu'il est mort. Une astuce émanant du multivers sera forcément utilisée pour justifier sa présence.

Spider-Man 3 va continuer son tournage pendant plusieurs semaines et maintient sa date de sortie sur nos écrans au 15 décembre 2021.