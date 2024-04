Spider-Man 4 : Sam Raimi donne des nouvelles

Après de récents propos de Thomas Haden Church encourageants pour les fans souhaitant voir un "Spider-Man 4" réalisé par Sam Raimi, ce dernier s’est exprimé sur le sujet.

Spider-Man 4, un long-métrage abandonné avant d’être relancé ?

Sortie entre 2002 et 2007, la trilogie Spider-Man signée Sam Raimi et portée par Tobey Maguire est devenue culte. Les trois films – et notamment l’affrontement du héros avec le Bouffon vert et le Docteur Octopus – ont marqué une génération, avant que le rôle de l’homme-araignée ne soit plus tard repris par Andrew Garfield puis Tom Holland.

Peter Parker (Tobey Maguire) - Spider-Man ©Columbia Pictures

Raimi devait même réaliser un quatrième Spider-Man. Mais le projet a été abandonné en 2010. Toutefois, ces dernières années, des rumeurs évoquaient une possible relance du long-métrage. Ces rumeurs circulent surtout depuis le retour de Tobey Maguire dans le costume du héros pour No Way Home, sorti fin 2021. Sam Raimi s'est de nouveau exprimé sur le sujet tout récemment.

Sam Raimi tempère

Il y a quelques semaines, Thomas Haden Church, l’interprète de Sandman dans Spider-Man 3 et No Way Home, a relancé la rumeur d’un quatrième film sur l’homme-araignée réalisé par Sam Raimi. Il a expliqué au cours d’une interview avec ComicBook qu’il pensait que le réalisateur d’Evil Dead allait bel et bien faire ce long-métrage. Au cours d’un entretien avec CBR, ce dernier a toutefois calmé les ardeurs des fans :

Je ne travaille pas dessus à l’heure actuelle. Marvel et Columbia ont tellement de succès avec les films Spider-Man actuels et le fil narratif qu'ils suivent. Je ne sais pas s’ils vont revenir vers moi pour me dire "Vous savez, on peut aussi raconter cette histoire !"

Raimi a aussi affirmé qu’il n’avait pas parlé à Tobey Maguire d’un potentiel Spider-Man 4. En revanche, il a précisé être « en très bons termes » avec Marvel, après avoir réalisé Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour la Maison des Idées. De quoi, peut-être, laisser la porte ouverte à la possibilité de raconter une nouvelle histoire sur Peter Parker.

Un futur affrontement avec Kraven le chasseur ?

Ce n’est pas la première fois que le cinéaste s’exprime sur la question d’un potentiel Spider-Man 4. En mars 2022, il avait assuré qu’il serait partant pour faire le film. À condition que le scénario soit satisfaisant pour lui. Et que Tobey Maguire soit prêt à endosser de nouveau le costume du héros. Sam Raimi avait d’ailleurs aussi révélé qu’avant que le projet ne soit abandonné en 2010, il comptait à l’origine faire de Kraven le chasseur le méchant de son film.

Or, le personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko sera bientôt au centre d’un film. Kraven le chasseur sortira ainsi le 28 août prochain en France. Sony et Marvel profiteront-t-il de cela pour permettre à Sam Raimi de faire s’affronter ce personnage avec Spider-Man ? Cela ne reste pour le moment qu’une hypothèse. Mais les planètes se sont peut-être alignées pour que le cinéaste puisse enfin mener à bien le projet qu’il avait en tête il y a des années.