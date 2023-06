Spider-Man Across the Spider-Verse : des explications sur la fin et la suite

Kemp Powers, co-réalisateur de "Spider-Man Across the Spider-Verse", s'est exprimé sur la fin du film. Il donne des explications sur cette conclusion et sur son importance pour le récit du troisième opus prévu en 2024.

Nouvelle réussite animée avec Spider-Man : Across the Spider-Verse

Après Spider-Man : New Generation (2018), Miles Morales revient pour un second opus animé Spider-Man : Across the Spider-Verse. Comme son prédécesseur, ce long-métrage impressionne par sa qualité visuelle (voir notre critique). L'animation proposée par les réalisateurs Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Powers offrant un spectacle de tous les instants en utilisant différents styles visuels. Logique puisque, comme l'indique le titre, Spider-Man se balade durant ce film à travers différents univers.

Dans cette aventure, Miles Morales retrouve Gwen Stacy qui travaille avec des Spider de différents univers. Parmi eux, il y a Spider-Man 2099, alias Miguel O'Hara. Ce dernier explique que des moments clé se produisent dans chaque univers. Ainsi, tous les Spider présents ont vécu une perte. Et Miles comprend qu'une tragédie devrait très bientôt toucher sa famille. Refusant de laisser le destin se produire, il parvient à retourner dans son univers pour sauver son père. C'est du moins ce qu'il croit, avant de découvrir qu'il a atterri sur Terre-42, et non Terre-1610 d'où il vient...

Miles Morales bloqué sur Terre-42

L'explication de ce phénomène est assez simple et est donnée dans Spider-Man : Across the Spider-Verse. On apprend en effet que Miles Morales n'aurait jamais dû se faire mordre par l'araignée qui lui a donné ses pouvoirs. Celle-ci venait d'une autre univers, de la Terre-42. En mordant Miles, elle a fait de lui le Spider-Man de Terre-1610, mais en laissant Terre-42 orpheline du super-héros.

Spider-Man : Across the Spider-Verse ©Sony Pictures

Résultat, lorsque Miles utilise la machine permettant de voyager à travers les univers, celle-ci se base sur son ADN modifié par l'araignée. Et pense donc qu'il vient de Terre-42. C'est en arrivant là-bas qu'il découvre que son père est mort, mais que son oncle est encore en vie. Il n'est cependant pas le Rôdeur. Celui-ci s'avère être le Miles de Terre-42. Un monde totalement différent donc et sans Spider-Man pour intervenir.

L'importance pour la suite

Interrogé par Variety, le co-réalisateur Kemp Powers a donné des détails sur cette fin et sur son importance pour la suite de la saga. Il explique notamment qu'il était important d'avoir Miles dans cette situation. Qu'il veuille sauver son père, mais découvre un monde créé involontairement par lui-même. À partir de là, on nous annonce que Miles ne va pas simplement essayer de retourner dans son univers, mais que les choses seront plus complexes.

Ce ne sera pas aussi simple que de vouloir s'échapper de ce monde. Il va essayer de faire ce qu'il faut pour les gens qui n'ont pas été traités correctement à cause de lui. Cela donne un potentiel émotionnel plus important et imprévisible à mesure que nous avançons dans le troisième film.

Spider-Man : Across the Spider-Verse ©Sony Pictures

On comprend par là que Spider-Man : Beyond the Spider-Verse s'attardera sur Terre-42 et que Miles essaiera sans doute de corriger le tir en devenant, au moins temporairement, le héros de ce monde. Surtout, on peut s'attendre à le voir essayer de remettre dans le droit chemin son oncle et le Miles de Terre-42. Cela permettra également aux réalisateurs d'explorer de nombreuses possibilités et de s'assurer de surprendre les spectateurs. Ce sur quoi insiste Kemp Powers :

Cela complique sa mission d'une manière qui, nous l'espérons, sera inattendue et passionnante pour les spectateurs.

Pour s'en assurer, rendez-vous dans les salles le 3 avril 2024 pour découvrir le troisième film Spider-Man : Beyond the Spider-Verse.