Spider-Man : Andrew Garfield raconte comment Kevin Feige l'a fait revenir

Ce n'est plus un secret : Andrew Garfield et Tobey Maguire sont dans « Spider-Man : No Way Home ». Une surprise de taille qui a totalement enflammé les fans. Andrew Garfield vient d'ailleurs de s'exprimer sur son apparition dans le film de Jon Watts et a expliqué comment Kevin Feige l'avait convaincu de revenir.

Spider-Man – No Way Home : une réunion inédite

En salles depuis le 15 décembre dernier, Spider-Man : No Way Home cartonne au box-office. En à peine un mois d'exploitation, le long-métrage a déjà rapporté plus de 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office. Un triomphe qui s'explique évidemment par les retours de nombreux personnages issus des précédentes sagas du tisseur. Et parmi ces retours, il faut souligner les apparitions historiques d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire dans les rôles de Peter Parker.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures / Marvel Studios

Pendant les mois qui ont précédé la sortie du film, Andrew Garfield n'a cessé d'affirmer qu'il ne serait pas dans l’œuvre de Jon Watts. Le comédien a ainsi menti successivement pour que les fans puissent profiter de la surprise. Aujourd'hui, l'acteur sort de son silence et révèle comment Kevin Feige lui a proposé ce projet fou.

Andrew Garfield raconte son retour

Lors d'une récente interview avec Variety, Andrew Garfield a discuté de son retour dans Spider-Man : No Way Home et de la manière dont Kevin Feige l'a convaincu. Garfield a notamment affirmé qu'il ne pouvait pas refuser une telle opportunité :

Je ne m'attendais pas à avoir à nouveau une conversation sur le fait de jouer potentiellement Peter Parker. Je me sentais très excité à l'idée d'être à nouveau un simple fan. Mais j'ai reçu cet appel d'Amy Pascal et Kevin Feige. Jon Watts avait une idée. C'était immédiatement évident. Cela avait l'air incroyablement amusant, incroyablement spirituel, trippant et intéressant sur le plan thématique. À un niveau de base, en tant que fan de Spider-Man, la simple idée de voir trois Spider-Men dans le même cadre était suffisante. Le pitch était vraiment, vraiment séduisant.

Peter Parker (Andrew Garfield) - The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures

Évidemment, l'idée de reprendre le personnage de Peter Parker a également attisé l'envie d'Andrew Garfield. Son implication au sein du récit, et sa relation avec les autres Peter Parker ont été des éléments moteurs de son accord :

Nous avons beaucoup parlé de mentorat. Nous avons beaucoup parlé de fraternité et de ce que c'est d'être le frère aîné, le frère cadet et le frère entre les deux. Il y a aussi quelque chose de passionnant que de voir quelqu'un que vous aimez parcourir un chemin que vous avez déjà emprunté. Ce personnage est isolé dans son expérience émotionnelle et son expérience physique. Mais que se passe-t-il lorsque cette solitude est éclatée et que vous réalisez que vous n'avez jamais été seul et qu'il y a d'autres frères qui vivent exactement la même chose ? C'est un grand voyage spirituel à faire.

Andrew Garfield pourrait-il en faire plus ?

Il faut dire que le comédien a bien fait d'accepter la proposition tant il a convaincu le public. Andrew Garfield offre une prestation touchante et inspirée qui a redonné envie aux fans d'en voir davantage sur cette version de Spider-Man. À tel point que ces derniers font massivement campagne sur les réseaux pour que Sony produise un troisième film The Amazing Spider-Man. Mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel sur la question - seulement des rumeurs-, et il faut donc prendre cette idée avec d'énormes pincettes. En tout cas, Andrew Garfield, lui, est prêt à revenir !