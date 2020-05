Spider-Man : découvrez les tests écrans de Tobey Maguire dans une scène classée R

Une nouvelle vidéo inédite du premier Spider-Man a été partagée. Elle dévoile le test écran de Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker, dans une scène classée R (interdit au moins de 17 ans aux USA).

En 2002, le réalisateur Sam Raimi révolutionne le genre super-héroïque en dévoilant Spider-Man. Une adaptation adorée de tous qui présentait à l'époque Tobey Maguire dans la peau de Peter Parker. Le film est un succès critique total et rapporte plus de 825 millions de dollars de recettes au box-office. Un résultat très positif par rapport au budget de 139 millions de dollars. Le long-métrage a évidemment engendré deux suites. Aujourd'hui, un utilisateur YouTube a partagé les tests écrans de Tobey Maguire.

Une séquence classée R

La vidéo en question, partagée par l'utilisateur YouTube Fahim Faruki, présente l'acteur dans la peau de Peter Parker. La séquence en question est classée R (interdit au moins de 17 ans aux USA). Apparaît l'acteur dans l'ombre, proposant aux agresseurs d'une jeune femme de se mesurer à lui. Après un mouvement de main en hommage à Bruce Lee, les trois hommes se jettent sur lui. La séquence propose un combat assez violent, ponctué de gros mots censurés par des bips sonores, qui expliquent le classement R. Un test écran très convaincant qui donne un aperçu de ce que sera le futur film, même si celui-ci n'a qu'un classement PG-13.

Le reste de la vidéo offre d'autres moments mémorables. L'acteur J.K Simmons fait également une apparition. Il récite son texte et fait un test dans la peau de J Jonah Jameson, le patron de Daily Bugle, prêt à tout pour entacher Spider-Man. Même si l'acteur est plus timide que dans le montage final du film, on entrevoit déjà la verve et l'énergie du comédien.

Après, la vidéo propose un essai des CGI. Une séquence qui présente le tisseur en train de grimper à une paroi. Une très belle matérialisation du héros dans son costume. Enfin, le reste de la vidéo montre les essais costumes de Tobey Maguire, Kristen Dunst et Willem Dafoe respectivement dans la peau de Peter Parker, de Mary Jane Watson et de Norman Osborn.

Une vidéo qui vaut son pesant d'or, et qui retourne presque vingt ans en arrière. Une époque où le genre super-héroïque moderne était encore à ses balbutiements, dominé par les franchises Spider-Man et X-Men.