Spider-Man : est-ce que Ned Leeds va devenir le Super Bouffon dans le MCU ?

Ce n'est pas bon d'être le meilleur ami de Peter Parker dans l'univers Marvel. Demandez à Harry Osborn. C'est en tout cas ce que vient d'apprendre Ned dans « Spider-Man : No Way Home ». Mais saviez-vous que dans les comics, le personnage incarné par Jacob Batalon, est également voué à devenir un super-vilain ?

Spider-Man : No Way Home – Ned Leeds le meilleur ami de Peter Parker

Depuis Spider-Man : Homecoming, le comédien Jacob Batalon incarne Ned Leeds, le meilleur ami de Peter Parker. La nouvelle saga du tisseur a décidé de s'éloigner de la traditionnelle relation entre Peter Parker et Harry Osborn pour se concentrer sur ce nouveau personnage. Ned a rapidement séduit les fans, et est ensuite revenu dans les deux derniers Avengers et dans les deux autres films Spider-Man. Actuellement, Jacob Batalon est de nouveau dans la peau du personnage pour les besoins de Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony

L'occasion pour lui de rencontrer les deux autres Spider-Man, incarnés par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Toujours de manière très sympathique, Ned demande dans le film aux deux autres héros si ces derniers ont un meilleur ami. Peter Parker version Tobey Maguire lui répond alors que son meilleur ami a tenté de le tuer et est ensuite mort dans ses bras. Le personnage fait évidemment référence au destin d'Harry Osborn (James Franco) dans Spider-Man 3. Un destin partagé par celui de Dane DeHaan dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros.

Mais cette punchline, traitée comme un ressort comique, est lourde de sens, surtout auprès des lecteurs de comics. En effet, dans les pages de Marvel Comics, Ned est lui aussi voué à passer du côté obscur de la Force. Décidément, il ne fait pas bon d'être le meilleur ami de Peter !

Qui est véritablement Ned, alias le Super Bouffon ?

Après le Bouffon Vert et le Bouffon Vert Junior, Marvel Comics a proposé aux lecteurs un nouveau dérivé de l'alter égo de Norman Osborn avec Le Super Bouffon. La toute première apparition du Super Bouffon (ou Hobgoblin en version originale) remonte à 1983. A l'époque, c'est le criminel Roderick Kingsley qui se cache sous le masque de ce descendant du Bouffon Vert. Tandis qu'il possède sensiblement les mêmes capacités que ses prédécesseurs, le Super Bouffon est également un ennemi de Spider-Man. Roderick Kingsley prend cet alter ego lorsqu'il trouve la cave secrète de Norman Osborn, alors décédé, et lui dérobe du matériel.

De nombreux personnages ont pris l'identité de ce super-vilain au cours du temps. Mais de 1984 à 1987, le Super Bouffon est en réalité un proche de Peter Parker. En effet, les lecteurs apprennent que Ned Leeds, l'un des meilleurs amis de Peter Parker se cache sous le costume du super-vilain.

Le Super Bouffon ©Marvel Comics

Ned Leeds est créé en 1964 par Stan Lee et Steve Ditko. À l'époque, le personnage est un collègue journaliste de Peter Parker au Daily Bugle. Marié à Betty Brant, le personnage évolue ensuite vers des horizons plus sombres. Ned devient agressif, divorce de Betty, et est capturé, en secret, par Roderick Kingsley. Ce dernier le lobotomise, et lui donne le costume du Super Bouffon avant de disparaître. Ned devient alors le nouveau porteur du costume du Super Bouffon avant de trouver la mort en 1987 des mains de Jason Macendale, le quatrième Super Bouffon de l'univers Marvel.

Ned pourrait-il devenir le Super Bouffon dans le MCU ?

On a récemment appris que Tom Holland allait revenir dans la peau de Peter Parker pour au moins trois autres films Spider-Man. En trois long-métrages, Ned Leeds a lui aussi le temps d'évoluer et de gagner en importance. Si on suit la logique de l'univers de Spider-Man, qui est quand même un personnage qui a une poisse légendaire puisque tous ses meilleurs amis finissent morts ou du mauvais côté de la ligne, Ned pourrait ne pas faire exception à la règle.

Ned Leeds (Jacob Batalon) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios / Sony

Le personnage a de grandes chances d'avoir un avenir proche de celui des précédentes incarnations d'Harry Osborn, et ainsi de devenir un super-vilain emblématique de l'univers Spider-Man. C'est en tout cas une théorie qui a du sens, que les fans attendent depuis Homecoming, et qui a encore plus d'impact après les événements de Spider-Man : No Way Home. Maintenant que Ned a oublié que son meilleur pote est Spidey, tout est possible !

Pour rappel, le film de Jon Watts est actuellement en salles et cartonne au box-office avec déjà plus de 751 millions de dollars de recettes en une semaine d'exploitation.