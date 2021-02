Spider-Man Far From Home : est-ce que la scène post générique teasait l'arrivée de WandaVision ?

Une référence à WandaVision se cache-t-elle dans la scène post générique de "Spider-Man Far From Home". Un indice a mis la puce à l'oreille de certains fans du MCU !

Retour sur Spider-Man : Far From Home

Spider-Man : Far From Home est le dernier film du Marvel Cinematic Universe (MCU) a avoir vu le jour avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Depuis la sortie du long-métrage, aucune œuvre relative au MCU n'a réussi à voir le jour sur grand écran. Black Widow et Eternals ont été repoussés sans arrêt à cause de la situation sanitaire actuelle. En 2019, Jon Watts racontait la suite des aventures de Tom Holland dans le costume de l'araignée. Un deuxième film en solo qui servait également d'épilogue à la phase 4 du MCU après l'énorme mastodonte qu'était Avengers : Endgame.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios

Ceux qui ont vu le film savent déjà que la présence de Nick Fury a une saveur particulière. Les spectateurs apprennent en effet à la fin de Far From Home que l'ancien directeur de S.H.I.E.L.D n'était en fait pas la personne qu'il prétendait être. Il s'avère effectivement que Talos, un métamorphe de la race des Skrulls déjà présent dans Captain Marvel, avait pris sa place sur Terre. Un élément qui a une double utilité. Déjà introduire petit à petit l’événement Secret Invasion, qui raconte comment les Skrulls tentent d'envahir la Terre. Une série Disney + est prévue sur le sujet. Deuxième intérêt : on apprend que Nick Fury est en réalité dans l'espace, à bord de la base du S.W.O.R.D. Une bonne manière d'introduire cette agence gouvernementale, qui est au centre de l'intrigue de WandaVision.

La forme hexagonale

Et cette scène post-générique réserve peut-être d'autres secrets. La connexion avec le S.W.O.R.D n'est apparemment pas la seule référence à WandaVision dissimulée dans la séquence. Dans le navire de Nick Fury apparaît un hexagone. Cet élément ne vous dit rien ? Et bien, dans WandaVision, la forme hexagonale est absolument partout, et est logiquement un indice sur la suite de la série. Dans l'épisode 4 du show, il est explicitement dit que la bulle d'énergie qui entoure Westview est de forme hexagonale.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Heureusement, il y a un personnage de WandaVision qui semble s'intéresser de plus près aux formes hexagonales. Il s'agit de Jimmy Woo, l'agent du F.B.I incarné par Randall Park depuis Ant-Man et la Guêpe. De même au milieu d'un briefing où les personnages se posent différentes questions comme « Vision est-elle vivante ? » ou « Pourquoi les sitcoms ? », Jimmy rajoute une dernière interrogation : « Pourquoi ces formes hexagonales ? ». Une question qui peut s'avérer pertinente...

Une référence cachée à WandaVision ?

Ainsi, l'hexagone est un easter-egg encore non explicable de WandaVision. Mais ce fameux hexagone a également été aperçu dans la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. Nous voilà de retour à notre sujet de base. Quand Nick Fury regarde l'écran géant du S.W.O.R.D, une forme hexagonale trône au centre de l'image. Cela pourrait donc être une représentation de Westview, ce qui suggère que Nick Fury était déjà au courant de ce qui se tramait du côté de La Sorcière Rouge.

Jimmy Woo (Randall Park) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Le personnage incarné par Samuel L Jackson devait donc déjà être en possession des informations délivrés aux spectateurs lors de l'épisode 4. Et puis, après tout, Nick Fury, c'est un peu celui qui sait tout. Un protagoniste presque omniscient, au courant de toutes les magouilles super-héroïques bien avant le reste du monde. Et puis si cette théorie venait à être vérifiée, cela confirmerait les implications de Nick Fury dans le S.W.O.R.D et plus largement dans WandaVision, et pourrait même entraîner son apparition dans le show.